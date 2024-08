Verona-Napoli, svelata la reazione di De Laurentiis: spunta un retroscena sul match

Arrivano nuovi retroscena riguardo il debutto in campionato del Napoli di Antonio Conte. Anche la reazione di Aurelio De Laurentiis.

C’erano grosse aspettative riguardo il debutto del Napoli di Antonio Conte in campionato. La scorsa è stata un’annata fallimentare, il Napoli ha provato a difendere il titolo ma senza raggiungere l’obiettivo ed anzi ottenendo uno dei peggiori risultati della sua storia recente, fuori nuovamente dall’Europa.

Dopo un lungo precampionato e tanto lavoro nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro il Napoli aveva dimostrato qualche difficoltà nell’esordio in Coppa Italia, una sfida dove ha raggiunto il turno successivo solo grazie ai calci di rigore. Tutti immaginavano un esordio complicato ma nessuno immaginava una disfatta simile: 0-3 al Bentegodi contro il Verona e subito una sconfitta pesante, una brutta mazzata per il club azzurro.

Il Corriere del Mezzogiorno ha evidenziato la reazione di Aurelio De Laurentiis dopo il ko svelando come il patron ha commentato questa dura sconfitta. Secondo il quotidiano De Laurentiis era molto dispiaciuto, già aveva qualche perplessità dopo il pari contro il Modena al Maradona e ora le cose sono peggiorate. Il patron azzurro è apparso stravolto secondo il Corriere per questa brutta sconfitta, attendeva subito un’inversione di tendenza ma le cose non sono andate affatto cosi.

Verona-Napoli, le ultime su De Laurentiis

Il patron azzurro vuole però ancora dare ottimismo e fiducia e le mosse imminenti sul mercato evidenziano come vuole accontentare le richieste di Conte. Proprio sul rapporto con Conte si concentra il quotidiano e il patron azzurro ha poi continuato chiamando il tecnico e rassicurandolo sulla disponibilità a rinforzare la squadra il prima possibile. Insomma De Laurentiis è fiducioso e spera che le cose possano cambiare il prima possibile, magari a partire dall’esordio stagionale al Maradona in campionato contro il Bologna.

Il club partenopeo intanto prosegue a lavorare sul mercato, la priorità è l’attaccante ma anche altri colpi in entrata, magari a centrocampo. La società vuole chiudere anche in uscita e ci sono alcuni giocatori ormai ad un passo dalla cessione: Mario Rui è vicino alla cessione, si lavora per l’uscita di Folorunsho e Gaetano e ovviamente la priorità è il caso Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita, il club ha le idee chiare su questa situazione e la società vuole risolvere il problema.

De Laurentiis ha chiamato Conte e si vuole chiudere il prima possibile.