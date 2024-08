Ngonge, cambia tutto sul futuro al Napoli: arriva la mossa decisiva

Si è inserito un altro club nella trattativa utile all’addio di Cyril Ngonge: non c’è solo la Lazio su di lui.

Il Napoli dovrà fare ancora qualche mossa prima di dichiarare chiuso il suo calciomercato. Ci sono, infatti, ancora diversi calciatori da piazzare nel mercato in uscita, il che blocca notevolmente anche tutti i colpi in entrata. Il Napoli dovrà così far presto nel chiudere le cessioni necessarie a snellire la rosa e permettere l’ingresso dei nuovi acquisti.

Ci sono poi anche diversi calciatori il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Fra questi, c’è Cyril Ngonge. Il belga si sta allenando regolarmente con i compagni ed è anche subentrato nelle prime due gare ufficiali contro Modena e Verona, ma l’arrivo di Neres sembra chiudere le porte ad una sua permanenza.

Ngonge, arriva l’offerta del Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, su di lui ci sarebbe, oltre alla Lazio, anche un forte interesse del Bologna. Il club, che giocherà la prossima stagione anche la Champions League, sarebbe intenzionato ad offrire un prestito con diritto di riscatto al Napoli. Il diritto potrebbe tramutarsi in obbligo a determinate condizioni, legate a presenze e obiettivi con la nuova squadra.

Il Napoli avrebbe intenzione di evitare una minusvalenza dopo i 20 milioni spesi a gennaio, ma questo sembrerebbe piuttosto difficile. D’altro canto, l’addio sembra essere un’opzione sempre più concreta, dato la vasta gamma di scelte nel reparto offensivo. Il belga potrebbe così lasciare il club azzurro dopo soli 6 mesi per una nuova avventura.