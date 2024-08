Napoli, quando sarà ufficiale David Neres: manca pochissimo

Il Napoli sta per concludere il quarto acquisto della sua sessione di calciomercato: ecco quando sarà ufficiale David Neres

La brutta sconfitta contro il Verona ha portato il Napoli a prendere decisioni importanti in questa sessione di mercato. E’ stato fatto un forte investimento per l’arrivo di David Neres, esterno offensivo brasiliano che arriva dal Benfica. Il giocatore ha voluto fortemente vestire l’azzurro e infatti il club partenopeo non ha impiegato molto tempo a trovare un accordo di massima con l’entourage.

Discorso diverso invece per l’accordo con il Benfica. Ma dopo alcune settimane di trattative, le parti sono arrivate a un accordo. David Neres si trasferisce al Napoli per 28 milioni di euro bonus inclusi. Un’operazione di alto livello, che aggiunge un tassello niente male al reparto offensivo di Antonio Conte.

Manca, però, il centravanti ed è per questo che De Laurentiis e Manna stanno accelerando le cose per Lukaku. Non c’è ancora il sì del Chelsea a dare il via libera. Conte, intanto, attende David Neres, che ha sostenuto ieri in mattinata le visite mediche a Villa Stuart dopo l’arrivo in Italia domenica pomeriggio. C’è attesa tra i tifosi per capire quando sarà ufficiale l’esterno offensivo brasiliano, che oggi ha avuto un incontro con Conte in albergo e non ha raggiunto i compagni per l’allenamento.

Napoli, domani ci sarà il primo allenamento per David Neres

Secondo quanto riferito da Sky Sport, manca sempre meno per l’ufficialità di David Neres. Restano da limare gli ultimi dettagli burocratici, ma già da domani sarà a disposizione di Conte per il primo allenamento con il Napoli. Un’ottima notizia per i partenopei, che domenica contro il Bologna scenderanno in campo nella 2^ giornata di campionato allo stadio Maradona.

David Neres, stando alle parole dell’allenatore del Benfica Roger Schmidt, si è sempre allenato da professionista esemplare. Quindi non è escluso che possa esordire già domenica contro il Bologna. Sarà interessante capire come verrà integrato nell’undici titolare, al momento la sua posizione è occupata da Matteo Politano.

Ma il Napoli sa bene di dover costruire una rosa forte in modo deciso e sta lavorando per concludere tutte le operazioni quando mancano dieci giorni alla chiusura del mercato. Nel mirino, oltre a Lukaku, ci sono McTominay e Gilmour che potrebbero alzare di molto il livello da rosa a livello qualitativo oltre che numerico. Intanto, il quarto acquisto dopo Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno è quasi ufficiale.