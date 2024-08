Napoli, il pronostico a sorpresa di Cassano: “In quale posizione finirà in Serie A”

Antonio Cassano ha svelato il suo pronostico sulla stagione del Napoli: in quale posizione finiranno gli azzurri di Conte.

Il Napoli ha iniziato come peggio non poteva la sua stagione in Serie A. La squadra di Conte ha perso a Verona contro l’Hellas con un netto 3-0. La sconfitta ha svelato apertamente tutte le carenze della rosa e i problemi nella gestione delle gare di questo gruppo. Adesso, sarà dovere del nuovo allenatore apportare i correttivi giusti nelle prossime gare, oltre che della società nell’accontentarlo sul calciomercato.

Ha detto la sua su questa gara e ha fatto anche un pronostico sul proseguo della stagione Antonio Cassano, intervenuto nel nuovo format dell’ex Bobo Tv (Viva El Futbol).

Napoli, il pronostico di Cassano: “In quale posizione finirà”

L’x calciatore della Roma si è detto ottimista, accusando invece De Laurentiis: “Non ho dubbi sul fatto che Conte possa portate il Napoli in Champions. Il disastro l’ha fatto l’anno scorso De Laurentiis e sta continuando a farlo. Quando ha detto che avrebbe rinnovato Osimhen per poi venderlo è stato un autogol clamoroso. Le squadre che lo vogliono decidono quanto spendere e non tu, altrimenti te lo tieni”.

Cassano non ha nascosto però qualche colpa anche dell’allenatore: “La gara di Verona è stata una delle più brutte del Napoli degli ultimi anni, non avrei mai pensato ad un disastro del genere. Anche Conte deve iniziare a piangere meno e deve fare qualcosa in più. La colpa, comunque, non è sua ma di De Laurentiis”.

Nel corso della trasmissione, l’ex calciatore ha anche dato la sua personale griglia della Serie A: per lui le prime quattro squadre della Serie A saranno Inter, Roma, Atalanta e Napoli, con Milan e Juve fuori dalla zona Champions League. Come al solito, l’irriverente opinione di Cassano ha dato il modo giusto per far discutere e chissà se non ci veda giusto anche quest’anno. Prima della scorsa stagione, infatti, l’opinionista aveva criticato duramente la scelta di Garcia effettuata da De Laurentiis, preannunciando il disastro poi avvenuto.