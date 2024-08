Lukaku-Napoli, il Chelsea non è convinto: ADL pronto al rilancio, le ultime sull’affare

Il Napoli continua il pressing per poter consegnare il prima possibile l’attaccante ad Antonio Conte. Questa è ormai la priorità azzurra.

Romelu Lukaku è ormai l’unico e principale obiettivo del calciomercato del Napoli per il ruolo di punta. Antonio Conte chiede l’arrivo del belga a tutti i costi e il pessimo inizio di stagione costringe il Napoli a forzare la mano, complice gli 0 gol realizzati nelle prime due sfide stagionali.

Cheddira e Simeone non sembrano idonei per il ruolo di bomber azzurro mentre Conte ha più volte sottolineato che Raspadori non è l’attaccante che preferisce per quel ruolo, insomma il Napoli necessita di una punta di peso e visto la situazione Osimhen la priorità è chiudere Lukaku il prima possibile. Al momento la situazione non è semplice e il Napoli lavora per la riuscita dell’operazione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport al momento c’è distanza tra l’offerta azzurra e la richiesta del Chelsea che comunque necessita di vendere il prima possibile. Il belga – dal canto suo – non vede l’ora di tornare in Italia e raggiungere il suo mentore, con lui con il quale ha vinto l’ultimo titolo in serie A. De Laurentiis ha fretta e vuole chiudere l’affare il prima possibile, il sogno sarebbe farlo prima di Napoli-Bologna ma è un’impresa tutt’altro che semplice.

Mercato Napoli, pronto il rilancio per Lukaku

Il Napoli ha offerto 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, ma il Chelsea non demorde e prosegue a chiedere circa 40 milioni per il suo cartellino. Resta la distanza tra le parti, e tra l’altro i Blues non gradiscono questa formula visto che vorrebbero un addio immediato a titolo definitivo. Si lavorerà in questi giorni ma De Laurentiis e Conte hanno fretta, domenica c’è Napoli-Bologna e il tecnico vorrebbe avere una punta di peso subito a disposizione.

Il club ormai si è convinto che il Napoli deve prima comprare Lukaku e poi si lavorerà per chiudere la cessione di Osimhen, affare comunque piuttosto complicato. Il tecnico – in attesa magari di altri rinforzi – chiede una punta come assoluta priorità e il club partenopeo lavora per accontentarlo. Il clima dopo il ko di Verona non è straordinario e il Napoli vuole regalare il bomber al tecnico partenopeo: i prossimi giorni – o chissà le prossime ore – saranno decisivi, la società lavora senza sosta e l’affare Lukaku ha ormai la priorità su qualsiasi cosa.