Calciomercato Napoli, annuncio da Gianluca Di Marzio: succederà domani

Annuncio da Gianluca Di Marzio sul mercato del Napoli: quella di domani potrebbe essere una giornata decisiva.

Il calciomercato del Napoli prosegue frenetico, con tante situazioni ancora in ballo. Il club azzurro dovrà ancora muoversi tanto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, come dimostra l’eclatante sconfitta subita nella prima gara in questa Serie A persa per 3-0 contro il Verona.

Ad essere decisiva sarà però ancora la situazione di Victor Osimhen, che fa fatica a sbloccarsi definitivamente. Da questa può così dipendere un colpo in più che potrebbe arrivare dal mercato. Così afferma l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale ha aggiornato in relazione al mercato del Napoli sul suo sito ufficiale. In caso di cessione del nigeriano, potrebbe esserci infatti l’assalto per Scott Mctominay, per cui oggi si è defilato il Fulham.

Di Marzio annuncia: giornata decisiva per Gilmour

Domani, intanto, potrebbe essere il giorno decisivo per un altro scozzese: si tratta di Billy Gilmour. Secondo il giornalista, il Napoli è davvero ai dettagli per chiudere il colpo e attende solo che il Brighton chiuda per il suo sostituto designato, cioè Matt O’Riley del Celtic. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la trattativa e portare Gilmour in azzurro.

Nel frattempo, Di Marzio ha aggiornato anche in merito alla situazione Lukaku, per cui il Napoli ha effettuato un’offerta da 30 milioni strutturata con un prestito con obbligo di riscatto (5 per il prestito, 25 per il riscatto). La pista che porta al belga potrebbe ancora concretizzarsi indipendentemente dalla cessione di Osimhen, per cui nulla sembra muoversi ancora concretamente.

Billy Gilmour dovrebbe essere, quindi, il prossimo giocatore designato a firmare per il Napoli. La giornata di domani potrebbe davvero essere importante sotto questo punto di vista, dopo che oggi è arrivata l’ufficialità della cessione del giocatore che gli farà spazio. Oggi è infatti stata annunciata la cessione di Cajuste all’Ipswich Town, che risolve gli intoppi creatisi dopo che è saltato l’affare con il Brentford per la cessione dello svedese. Al momento, però, solo la cessione di Osimhen permetterebbe un doppio colpo nel reparto, viste le alte richieste del Manchester United per Mctominay (fra i 25 e i 30 milioni di euro). Rimane quindi da attendere un possibile assalto del Chelsea o del Pari Saint Germain per il nigeriano, al momento non particolarmente interessate ad un simile acquisto.