UFFICIALE- Lascia il Napoli: la cessione sblocca il mercato azzurro

Il Napoli ha comunicato ufficialmente una cessione che sblocca il mercato azzurro: è arrivato il comunicato.

Il calciomercato del Napoli dovrà regalare ancora tanto al nuovo allenatore Antonio Conte e il debutto assolutamente deludente nella gara di Serie A di ieri contro il Verona ha dimostrato chiaramente quanto la rosa azzurro necessiti di qualche acquisto ancora. Gli azzurri visti in campo ieri sono sembrati sterili e, soprattutto, mentalmente fragili ad un livello davvero pauroso.

Il mercato in entrata continua a dipendere però inevitabilmente da quello in uscita. Qualche rallentamento eccessivo sul piano delle cessioni ha però bloccato tanti necessari nuovi acquisti e diversi sono ancora i calciatori da piazzare per sbloccare i colpi in entrata. Spicca fra questi il caso riguardante Osimhen, ma era da risolvere anche le situazioni delle cessioni a centrocampo, come quelle di Cajuste e Gaetano.

UFFICIALE- Cajuste all’Ipswich Town: la formula dell’affare

La prima di queste cessioni si è però ufficialmente sbloccata: è ufficiale la cessione di Jens Cajuste all’Ipswich Town. A comunicare la riuscita dell’operazione sono state entrambe le società. Questo il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto“.

Il Napoli ha concluso quindi una cessione molto importante per il proseguo del suo calciomercato, garantendosi anche la possibilità di diritto di riscatto nella prossima estate. Si chiude un vero e proprio caso mediatico con la chiusura di questo affare: Cajuste era infatti partito per l’Inghilterra per effettuare le visite mediche con il Brentford, poi degli improvvisi intoppi hanno bloccato l’affare e fatto tornare il calciatore in Italia. Questo ha provocato un grave danno al mercato azzurro, bloccando di seguito anche l’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone, nonostante le visite mediche già effettuate. Il calciatore italiano è invece passato all’Atalanta.

Adesso, l’avvenuta cessione del centrocampista svedese potrà sbloccare il nuovo colpo nel reparto di centrocampo. Il nome scelto dovrebbe essere quello di Billy Gilmour, per cui mancano davvero pochi dettagli. L’accordo definitivo col Brighton è oramai agli sgoccioli e sembra essere davvero lui il prescelto per il reparto. Nel caso in cui arrivassero anche le cessioni di Gaetano e Folorunsho, potrà poi arrivare anche un altro colpo nel reparto. Il sogno al riguardo è quello di Scott Mctominay, per cui le richieste del Manchester United sono però piuttosto alte.