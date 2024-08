“Vuole disperatamente restare in Inghilterra”: doccia fredda per il Napoli

Arriva una terribile doccia fredda per il Napoli, in ore concitatissime di pieno calciomercato: l’obiettivo di Manna preferirebbe restare in in Premier League

Giovanni Manna sta cercando di concludere differenti trattative in Inghilterra. Una su tutti è quella legata all’acquisto di Romelu Lukaku. Il Napoli farà di tutto per riportare il belga in Italia, a prescindere da quello che succederà con Osimhen.

Per un centrocampista andato via in Premier League, uno vestirà la maglia azzurra. Infatti, Cajuste è pronto ad essere ufficializzato come nuovo acquisto – con la formula del prestito – all’Ipswich Town. Nel frattempo, la società partenopea sta ultimando i dettagli con il Brighton per Billy Gilmour, centrocampista giovane ma dalle spiccate doti tecniche. Sarà il vice Lobotka.

Nel frattempo, l’autorevole quotidiano britannico The Sun, riporta che su McTominay – obiettivo del Napoli – ci sarebbero diverse società di Premier League pronte ad investire molto e ad accontentare il ragazzo. Il centrocampista del Manchester United è praticamente in uscita. Il Fulham si è fatto avanti, ma la sua offerta è stata rifiutata dalla dirigenza dei Red Devils. Anche il Crystal Palace e il Brighton hanno mostrato interesse per il classe 1996. E nelle ultime ore il ragazzo avrebbe sciolto le riserve. Per il Sun McTominay avrebbe “disperatamente scelto di restare in Inghilterra”, preferendo accantonare – per ora – l’ipotesi italiana.

In ogni caso, per far sì che il Manchester United liberi il suo calciatore, servirà offrire almeno 30 milioni di euro, una cifra molto elevata e che Manna sembrava voler spendere per regalare un centrocampista esperto ad Antonio Conte.