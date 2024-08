Tutto fatto per il colpo, Conte gongola: l’annuncio fa felice il Napoli

Era nell’aria ma ora arriva praticamente la conferma definitiva. Il giocatore sarà un nuovo calciatore del Napoli, colpo ad un passo.

Il Napoli debutterà questa sera contro l’Hellas Verona, una trasferta insidiosa, soprattutto visto il primo turno di serie A. Debuttare è sempre complicato, le sfide di Inter e Milan di ieri insegnano e c’è grande concentrazione da parte di tutto l’ambiente. Conte è stato chiaro in conferenza e occorre dare il 200 % per raggiungere gli obiettivi stagionali.

La dirigenza intanto non si ferma e lavora sul mercato, era nell’aria e lo avevamo anticipato in mattinata ma ora c’è la conferma e Conte può sorridere. Il giornalista Fabrizio Romano ha dato il consueto Here We Go, ormai denominazione netta con il quale annuncia i nuovi acquisti, Neres è un nuovo giocatore del Napoli. Il laterale brasiliano sostituirà numericamente in rosa Jesper Lindstrom e garantisce un rinforzo di qualità alla formazione partenopea.

Mercato Napoli, ecco le cifre per David Neres

David Neres dopo un’esperienza all’Ajax ha militato nelle ultime stagioni al Benfica e nell’ultima annata è stato tra i principali protagonisti. Il giocatore arriva per quasi 30 milioni di euro bonus compresi e firmerà un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione. Nuovo rinforzo per il club partenopeo e Neres dovrebbe effettuare le visite mediche domani mattina.

Il Napoli stasera debutterà in campionato ma intanto la società non si ferma e piazza un nuovo colpo di mercato. In attesa del centravanti arriva comunque il rinforzo in attacco.