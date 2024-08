Lukaku-Napoli, ecco quanto manca: telenovela infinita con il Chelsea

Il centravanti belga è l’obiettivo numero uno del club azzurro. Conte vuole a tutti i costi tornare a lavorare con lui.

Prosegue la telenovela dell’estate circa il futuro di Victor Osimhen e dell’attaccante belga del Chelsea Romelu Lukaku. I piani del Napoli sono chiari da tempo, il bomber nigeriano è in uscita e serve anche per portare una cifra che permetta al Napoli di poter investire senza problemi in vari reparti, Lukaku invece è la richiesta numero uno di Conte per sostituire il giocatore.

Questa diatriba va avanti ormai da diverse settimane, il club azzurro vuole regalare il calciatore a Conte, il bomber con il quale ha vinto l’ultimo scudetto in Italia e – nonostante gli anni che passano e le ultime stagioni difficili – il tecnico pugliese nutre una grandissima fiducia nel giocatore. Per questo, nonostante i rumors riguardo l’interesse per il giovane Omorodion, il Napoli punta deciso su Lukaku e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa.

Il Chelsea necessita di vendere, il club inglese ha una rosa con fin troppi giocatori e Lukaku – insieme ad altri esuberi – si sta allenando in questo momento con la squadra Under 21. Per questo c’è la consapevolezza nel club azzurro che il tempo è tutto dalla parte della società di De Laurentiis e che l’affare si potrebbe chiudere il prima possibile. Intanto ecco la reale distanza tra Napoli e Chelsea per chiudere il colpo belga.

Mercato Napoli, distanza ancora ampia con i Blues

Il Chelsea chiede poco meno di 40 milioni di euro per cedere Lukaku, il Napoli non va oltre i 25 milioni e al momento la distanza tra le parti non è minima, una situazione che potrà essere scalfita solo con il tempo. Tutto dipende però dall’affare Osimhen in quanto sottolinea il Corriere, senza l’addio di Osimhen non si può puntare su Lukaku e questo è il problema principale del club azzurro.

C’è la necessità di affrettare i tempi ma questa duplice operazione non è semplice, il Napoli attende e spera di chiudere la questione Osimhen il prima possibile, poi proverà l’assalto definitivo a Lukaku. Il bomber ex Inter e Roma attende, non vede l’ora di ricongiungersi con Conte e spera che si possa risolvere il prima possibile: occorre trovare la quadra tra Napoli e Chelsea mentre il Napoli ha già l’accordo con il giocatore, c’è da limare qualche dettaglio ma è praticamente tutto fatto.