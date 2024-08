Il Napoli torna su Omorodion! C’è anche la Juve, le ultime di Sky

Samu Omorodion è finito nuovamente sulla lista del Napoli! Oltre agli azzurri ci sarebbe anche la Juventus, le ultime di Sky Sport.

La frenesia del mercato potrebbe presto investire il Napoli, chiamato a chiedere diverse operazioni nel corso dei prossimi giorni. Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli, ed ora serve far presto per consegnare nelle mani di Antonio Conte una rosa pronta a giocarsi il campionato con le giuste credenziali. Il ruolo del centravanti è un perno cruciali, visto che e considerato che l’uscita di Osimhen sembra ormai scontata, anche se non è ancora chiaro quando e dove andrà a giocare il nigeriano.

Nel frattempo, però, il Napoli si sta guardando attorno. Se è vero che fino ad oggi l’unico profilo che sembrava idoneo alla causa portava il nome di Romelu Lukaku, nelle ultime è emerso un nome che già era stato accostato al Napoli nelle scorse settimane, messo in disparte ed ora pronto a tornare in auge.

Mercato Napoli, Manna torna su Omorodion! Le ultime di Sky

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, il Napoli avrebbe chiesto negli ultimi giorni informazioni per Samu Omorodion, centravanti lo scorso anno in forza all’Alaves ed ora di proprietà dell’Atletico Madrid. La trattativa per portarlo al Chelsea sembra essere sfumata, e cosi gli azzurri sarebbero tornati sulla pista legata al centravanti spagnolo di origini nigeriane.

Anche le Juventus – si legge – starebbe seguendo il giocatore: i bianconeri avrebbero anche tentato di mettere sul piatto una proposta con prestito, possibilità che l’Atletico Madrid scarta nettamente: dovrà andare via definitivamente.