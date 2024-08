Crollo Napoli a Verona, arrivata l’ufficialità che nessuno aspettava: Conte gelato

Passo falso all’esordio di campionato per il Napoli di Antonio Conte, con il dato che inizia a preoccupare i tifosi partenopei.

Il debutto in campionato del nuovo Napoli di Antonio Conte è un vero e proprio incubo. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto ai calci di rigore contro un modestissimo Modena, la squadra azzurra esce sconfitta per tre reti a zero dal match del Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Si decide tutto nel secondo tempo, con la squadra veneta che si è imposta grazie al guizzo di Livramento e alla doppietta del subentrato Mosquera (entrambi al primo gol in Serie A). Una sconfitta che evidenzia i grandi limiti della rosa a disposizione del tecnico leccese, con l’arrivo di David Neres che dovrà rappresentare solo la prima mossa.

La pedina che sembra mancare di più è quella del centravanti, con il caso Victor Osimhen che inizia a diventare veramente un grande problema. L’arrivo di Romelu Lukaku rappresenta una priorità per il gioco di Conte: il belga è in attesa di trasferirsi in azzurro ma la mancanza di offerte per il nigeriano continuano a complicare i piani di Giovanni Manna. L’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli sembrava poter nascondere i problemi, problemi che sembrano esserci dopo queste prime due uscite ufficiali. Un dato sul tecnico leccese fa inoltre tremare i tifosi azzurri.

Napoli, il dato fa tremare i tifosi: prima sconfitta all’esordio per Conte

La sconfitta all’esordio in campionato rappresenta qualcosa di nuovo per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha infatti sempre avuto un impatto immediato nel primo match stagionale in Serie A: nelle precedenti sei occasioni, l’allenatore leccese non ha infatti mai perso, ottenendo cinque vittorie ed un solo pareggio sulle panchine di Juventus e Inter. Un dato che inizia a far tremare i tifosi azzurri, convinti di un cambiamento immediato rispetto al disastro visto nel corso della scorsa stagione.

Il lavoro che dovrà fare Conte sembra essere più del previsto, con la società che dovrà aiutarlo mettendogli a disposizione quei calciatori che più volte avrebbe richiesto. Neres, che nel corso della giornata di domani svolgerà le visite mediche, rappresenta solo uno degli acquisti che Conte si aspetta. Il tecnico ex Juventus ed Inter continua ad aspettare Romelu Lukaku, con il ruolo di centravanti che continua ad essere un grande problema. Un cantiere aperto quello che vede protagonista Conte, intenzionato a riportare in alto il club azzurro.