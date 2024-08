Colpo Napoli, ormai è tutto fatto: visite mediche pronte, c’è il regalo per Conte

Continua a vele spiegate il calciomercato del Napoli e ora il club azzurro è pronto a chiudere un nuovo affare.

Tra poche ore il Napoli debutterà in campionato, gli azzurri affronteranno al Bentegodi l’Hellas Verona e l’obiettivo è cominciare con il piede giusto. Le amichevoli hanno visto alti e bassi, la formazione azzurra ha il rebus Buongiorno sino alla fine ma la formazione titolare è quasi fatta.

Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna lavora intensamente sul mercato, la priorità è accontentare Antonio Conte in tutte le sue richieste: nella conferenza stampa pre-match il tecnico ha ammesso candidamente che il mercato è bloccato e che spera di avere i colpi richiesti il prima possibile, a partire dalla questione centravanti. Romelu Lukaku resta la priorità ma al momento c’è distanza tra Napoli e Chelsea.

Il calciatore belga ha una clausola da 43 milioni di euro, i Blues possono anche abbassare le richieste e arrivare a 35 milioni mentre il Napoli non va oltre i 25 milioni e gli azzurri riflettono se offrire o meno un prestito con diritto. Insomma, parti lontane e l’affare è tutt’altro che fatto: il club azzurro – in attesa della questione Lukaku – è pronto a chiudere un’altra trattativa, l’affare è ormai cosa fatta e Conte può esultare per l’arrivo di un nuovo rinforzo.

Mercato Napoli, prenotate le visite mediche

Tutto fatto, David Neres è ormai pronto per diventare un giocatore del Napoli. Manca l’ufficialità ma come riporta il Corriere dello Sport domani il giocatore brasiliano del Benfica effettuerà le visite mediche e diventerà un nuovo giocatore azzurro. Un colpo importante, un esterno offensivo che potrà alternarsi in rosa con Politano e un grosso investimento visto che il Napoli investirà quasi 30 milioni di euro per lui. Al giocatore invece è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro annui, è ormai tutto fatto per il trasferimento.

Arriva cosi un nuovo rinforzo offensivo, a sorpresa è arrivato prima Neres che Gilmour (tra l’altro ieri il centrocampista ha giocato una decina di minuti con il Brighton in Premier) e Neres rinforza di molto il reparto offensivo con Conte che ora attende Lukaku. L’arrivo di Neres è già un inizio e finalmente si è sbloccato il mercato del Napoli. In queste ultime settimane servirà prima chiudere qualche uscita e cosi il Napoli potrà completare la rosa: Neres, Lukaku, Gilmour e magari qualche altro colpo, ma tutto è legato alle uscite. Conte intanto ottiene il primo colpo.