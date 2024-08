Verona-Napoli, i convocati: la decisione di Conte su Buongiorno e Osimhen

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona e Antonio Conte deve fare i conti tra calciatori sul mercato e infortunati: la decisione sulle convocazioni

Per la prima giornata di Serie A non mancano le sorprese e le novità in casa Napoli. Innanzitutto, il mister deve tener conto delle scelte dettate dal mercato e i tagli che assieme allo staff tecnico ha deciso di compiere a seguito dei due recuperi.

E in particolare Antonio Conte ha un piccolo problema da risolvere, anche se l’allarme sembrerebbe rientrato. Infatti, nell’allenamento di Ferragosto, Alessandro Buongiorno è stato vittima di un problema fisico, che ha chiaramente messo in ansia l’intera piazza partenopea. Nella conferenza stampa odierna, il mister ha rivelato che le condizioni del difensore sono migliorate rispetto a giovedì, ma le valutazioni sulla sua presenza in campo verranno fatte solo a poche ore dall’inizio del match. E come riportato dal giornalista Ciro Troise del Corriere della Sera, Buongiorno sarà regolarmente convocato per il primo match di Serie A. La gara è in programma domani 18 agosto al Bentegodi di Verona, alle ore 18:30.

Niente da fare invece per tutti i calciatori presenti nella lista degli esuberi. Fuori dai convocati come per la Coppa Italia i seguenti giocatori: Osimhen, Gaetano, Folorunsho, Mario Rui. Nessuna sorpresa, dunque, tra le scelte di Antonio Conte per la prima giornata di campionato. Restano a disposizione Ngonge – in queste ore nome chiacchierato per una possibile cessione – e gli attaccanti Simeone e Cheddira. Chiaramente, il mister attende l’innesto David Neres, che lunedì 19 effettuerà le visite mediche e successivamente si integrerà con il gruppo. Per la prima al Maradona contro il Bologna la rosa potrebbe subire nuovamente modifiche.