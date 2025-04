Stadio Maradona, super annuncio del sindaco Manfredi: gioiscono i tifosi

L’annuncio del sindaco di Napoli Manfredi sullo stadio Maradona fa gioire i tifosi: ci sono grandi novità al riguardo.

Il tema riguardante lo stadio Diego Armando Maradona continua ad essere una “patata bollente”. La decisione sugli stadi italiani di Euro 2032 è alle porte e ancora non è stata presa una direzione ben precisa per rendere l’impianto napoletano candidabile, fra lavori di ristrutturazione ancora bloccati e l’ipotesi di un altro impianto in città ancora non tramontata.

Intanto, De Laurentiis si è recentemente espresso sul tema offrendo la sua disponibilità a collaborare col Comune, ma senza chiudere nessuna possibilità futura.

Manfredi sullo Stadio Maradona: “Saremo pronti”

Ha nuovamente detto la sua sulla situazione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Stadio Maradona pronto per Euro 2032? Stiamo lavorando, stiamo facendo approfondimenti tecnici importanti per trovare soluzioni. Sono fiducioso, siamo in sintonia con la società Napoli e col patron De Laurentiis, troveremo la soluzione migliore nell’interesse dei tifosi napoletani e della città. Ci faremo trovare pronti per ogni appuntamento”.

Manfredi ha anche risposto in merito alla riapetura del terzo anello, su cui ieri era intervenuto anche l’assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza, annunciando novità rilevanti al riguardo nelle prossime settimane:

“Riapertura terzo anello? Si stanno facendo indagini tecniche utilizzando tecnologie moderne. I primi dati che anche io ho visto ci danno fiducia, con interventi non eccessivi si potrà ridare agibilità ad un anello bloccato per eccessive vibrazioni e non per problemi di sicurezza”.

Trovano dunque un’ulteriore conferma le notizie odierne su una sua imminente riapertura: la capienza dello stadio passerebbe dagli attuali 54.700 posti ad oltre 62mila.

Stadio Maradona, è arrivata la svolta?