Neres-Napoli, accordo raggiunto con il Benfica: già programmate le visite mediche in Italia!

Il Napoli è molto vicino all’acquisto di David Neres. Le ultimissime sull’affare ideato da Aurelio De Laurentiis e non solo.

La società azzurra è molto attivo sul mercato in entrata e non intende fermarsi. Il club ha ascoltato l’annuncio di Antonio Conte dopo la sfida contro il Modena e ha deciso di intervenire immediatamente sul mercato. Infatti, ad oggi, la rosa a disposizione del neo allenatore si presenta incompleta, anche se il DS Manna è al lavoro per chiudere altri colpi.

Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando proprio su più fronti per assicurare la giusta competitività. Naturalmente, l’obiettivo del club è chiaro, in quanto con l’avvento di Antonio Conte in panchina si punterà quantomeno all’apice della Serie A e non solo. Per fare ciò, serviranno anche gli uomini giusti che arriveranno dal mercato. Infatti, nelle ultime ore, il Napoli ha chiuso un nuovo colpo in entrata che rinforzerà il reparto offensivo.

Neres è atteso a Napoli nelle prossime ore: le ultime

Nelle prossime ore inizierà l’avventura di David Neres in Italia. L’esterno brasiliano sarà un nuovo calciatore del Napoli, dopo l’accordo raggiunto con il Benfica nella giornata di ieri. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” è tutto pronto per l’approdo del giocatore in Campania. Infatti, son già state programmate le visite mediche a Villa Stuart che paleseranno le condizioni fisiche dell’ex Ajax. Di seguito l’analisi del quotidiano.