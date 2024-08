Sorpresa Napoli, Manna piomba sul centrocampista: è sfida alla Roma

Il Napoli ha bisogno di chiudere diversi colpi in entrata ed oggi è apparso un nuovo nome per il centrocampo. Sfida di mercato alla Roma di De Rossi

Il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di concludere diversi colpi in entrata prima della fine del calciomercato estivo. Dopo l’entusiasmo generale per l’arrivo del tecnico leccese – seguito dagli acquisti importanti di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leo Spinazzola – l’ambiente partenopeo si è dovuto scontrare con la difficoltà di fare mercato, legata a diversi motivi.

In primis, la questione Victor Osimhen, che non riesce a sbloccarsi, ed in seconda battuta il problema di convincere giocatori a sposare il nuovo progetto ‘Contiano’, rinunciando di fatto alle competizioni europee, almeno per quest’anno. Il d.s. Giovanni Manna sta cercando in tutti i modi di accontentare il proprio allenatore, ed è per questo motivo che si sondano ogni giorno nuovi terreni, alla ricerca di profili adatti alla causa partenopea. In giornata, è apparso il nome di un centrocampista, per il quale è pronta la sfida di mercato alla Roma di Daniele De Rossi.

Calciomercato Napoli, occhi puntati su Manu Kone: c’è da battere la concorrenza della Roma

Il Napoli ha bisogno di concretizzare gli acquisti di almeno un paio di centrocampisti, che possano entrare nelle rotazioni con i titolari Lobotka e Anguissa. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile arrivo di Billy Gilmour dal Brighton, e mentre si tratta con il Manchester United per lo scozzese Scott McTominay, il club di Aurelio De Laurentiis sembra voler tornare con prepotenza su un altro centrocampista, accostato qualche settimana fa agli azzurri.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, Manu Kone sarebbe finito nuovamente nella lista dei desideri di Giovanni Manna. Dalla Francia è rimbalzata l’indiscrezione che riguarda l’interesse azzurro per il centrocampista francese classe 2001 del Borussia Monchengladbach. Santi Aouna, giornalista ed esperto di mercato di Footmercato, ha confermato tramite il social X che Napoli e Roma sono seriamente interessate all’acquisto del 23enne.

Kone è un centrocampista capace di abbinare una grande forza fisica ad una buona tecnica di base. Inoltre, può giocare sia come mediano davanti la difesa che come mezz’ala di incursione: la duttilità a centrocampo è uno dei suoi punti di forza.

Il ragazzo ha un contratto che lo lega ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach fino al 30 giugno del 2026, dunque l’esborso per portarlo in Campania non sembra poter essere di quelli modesti, considerando anche la concorrenza della Roma, anch’essa alla ricerca di un centrocampista duttile.