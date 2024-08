Mercato Napoli, annuncio ufficiale: sembrava tutto fatto, affare sfumato definitivamente

Un colpo definitivamente sfumato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: è arrivato anche il comunicato ufficiale in questi minuti.

Il mercato non rispetta sempre delle regole ben precise, spesso ci si ritrova a dover raccontare di trattative che sembravano chiude, improvvisamente vittime di ribaltoni e capovolgimenti di fronte. E’ accaduto anche al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato, dove gli azzurri sono in una fase di stop ormai da diversi giorni. L’addio di Natan è ufficiale, passato da pochissime ore al Betis Siviglia, ma per quanto riguarda i colpi in entrata non si registrano movimenti.

Sembrava fatta per Marco Brescianini, centrocampista che il Napoli ha seguito nelle ultime settimane e sembrava dovesse essere il nuovo colpo di mercato a firma di Giovanni Manna. Il giocatore del Frosinone aveva addirittura svolto le visite mediche con il Napoli, salvo poi diventare protagonista di uno stravolgimento di fronte.

Napoli, addio Brescianini: è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Problemi tra Napoli e Frosinone hanno di fatto posto un blocco alle trattative. Di questo stop ne ha approfittato l’Atalanta, come raccontato proprio a ridosso delle visite mediche, e proprio in queste minuti la Dea ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista.

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Frosinone Calcio – a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 24enne centrocampista che nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato 36 presenze, impreziosite da 4 reti e 2 assist-gol”, recita il comunicato ufficiale.

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, viene riportato ancora sul sito ufficiale dell’Atalanta.