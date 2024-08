Manna in Inghilterra anche per Gilmour: la reazione del Brighton

Giovanni Manna è in Inghilterra per completare alcune operazioni in entrata e in uscita, tra cui l’acquisto di Lukaku e Gilmour

Ferragosto di fuoco per Giovanni Manna, che è rimasto a Londra per risolvere i rebus legati agli acquisti di Romelu Lukaku e Billy Gilmour. Per l’attaccante richiesto da Antonio Conte è arrivato l’affondo importante da 30 milioni di euro – bonus compresi – ma il Chelsea non ha ancora dato una risposta affermativa.

In ogni caso, nelle prossime ore il Napoli annuncerà un colpo per l’attacco. Si tratta di David Neres del Benfica, che raggiungerà domenica l’Italia per le visite mediche, mentre gli azzurri saranno impegnati in campo contro il Verona per la prima giornata di campionato.

Come anticipato, il direttore sportivo azzurro è in Inghilterra per risolvere anche la questione legata a Billy Gilmour. Il centrocampista del Brighton piace molto alla dirigenza e lo staff tecnico azzurro. Sarà l’alternativa a Lobotka e permetterà un ricambio per far rifiatare di tanto in tanto lo slovacco. Oltretutto, è un acquisto di prospettiva: classe 2001, già occupa un ruolo di rilievo nella nazionale scozzese ed è entrato nel cuore dei suoi tifosi.

Gilmour, Brighton non fa sconti: lo stato della trattativa

In un primo momento, il Napoli aveva offerto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore scozzese. Una proposta economica distante dalle richieste del Brighton, che ha rifiutato chiedendo un’incremento dell’offerta. Così, secondo quanto riportato da Sky Sport, Manna ha preparato un rilancio da almeno 12 milioni di euro e in questo momento la negoziazione sta procedendo spedita verso la fumata bianca: mancherebbero solo gli ultimi dettagli sui bonus, ma gli inglesi sono molto rigidi.

Gilmour ha saltato anche le ultime amichevoli per evitare spiacevoli infortuni ed essere al 100% per il Napoli. La trattativa, salvo colpi di scena improvvisi, può concretizzarsi nelle prossime ore. E’ vero che il Brighton non molla e non fa sconti, ma la volontà del ragazzo è quella di lasciare la Premier League per vivere una nuova esperienza in Serie A.

Tra il Napoli e Billy, invece, c’è già stata la stretta di mano. Il giocatore accetterà un contratto da due milioni di euro a stagione per cinque anni (fino al 2029). Un investimento a lungo termine per lo scozzese: Manna e Conte credono molto nelle sue potenzialità.