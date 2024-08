Gilmour, Conte è pronto ad accoglierlo a Napoli: segnale chiarissimo dal Brighton!

Il Napoli è pronto ad accogliere Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese è ad un passo dall’approdo in Campania.

Sono giorni caldi in casa Napoli sul fronte mercato. Dopo l’esordio deludente contro il Modena, la società ha deciso di intensificare le mosse in entrata. Infatti, nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa alcuni profili nel mirino degli azzurri. Tra questi, c’è senza dubbio Billy Gilmour ormai sempre più vicino ai partenopei.

La trattativa con il Brighton prosegue da diverse settimane, ma ultimamente il tutto è stato intensificato. Infatti, il club ritiene che il centrocampista scozzese sia l’uomo giusto per la mediana. Oltre alla volontà del club, anche dall’Inghilterra è arrivato un segnale chiarissimo circa il futuro del calciatore.

Gilmour-Napoli, affare ai dettagli: le ultime

Billy Gilmour vestirà la maglia del Napoli per i prossimi anni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore scozzese è ormai pronto al trasferimento in Italia e starebbe aspettando solo l’accordo definitivo tra i due club. Intanto, ieri non è stato impiegato dal Brighton nell’ultima amichevole contro il Villarreal. Si tratta, quindi, di un chiaro segnale di mercato che gioca a favore del DS Manna e non solo.

Qualora dovesse concretizzarsi l’acquisto di Billy Gilmour, Antonio Conte avrebbe a disposizione una pedina importante in mediana. Infatti, viste le idee del tecnico, serviranno molto interpreti di qualità nel corso della stagione per provare a rendere al meglio. Oltre allo scozzese, la società starebbe per ingaggiare anche Marco Brescianini dal Frosinone.