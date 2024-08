Telenovela Lukaku, il Napoli non aspetta più: la decisione

Telenovela infinita su Romelu Lukaku: il Napoli avanza un’offerta importante, ma il Chelsea non risponde. Manna ha preso una decisione

Il tormentone estivo che sta accompagnando i tifosi azzurri da mesi a questa parte è l’arrivo di Romelu Lukaku. In un primo momento, il Napoli non si sarebbe mosso senza la cessione del calciatore, ma ora che l’inizio del campionato è imminente, Antonio Conte ha bisogno del suo attaccante di fiducia.

Da qualche giorno, Giovanni Manna è a Londra per risolvere alcune delicate questioni, in entrata e in uscita. Il blitz in terra bretone è dovuto chiaramente a completare una volta e per tutte l’acquisto dell’ex centravanti di Roma e Inter. Nelle ultime ore il Napoli si è avvicinato tantissimo alle richieste del Chelsea, formalizzando un’offerta da 30 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Con il giocatore, invece, è stata raggiunta un’intesa per un contratto di tre anni di circa 6 milioni di euro a stagione.

Sul tavolo della trattativa è stato proposto anche Osimhen, in una sorta di maxi scambio. De Laurentiis però non ha intenzione di svendere il bomber nigeriano e non vuole fare sconti: il valore di Victor è quello della clausola rescissoria, ossia 130 milioni di euro.

Lukaku, il Chelsea non risponde al Napoli

Stando a quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha avanzato una ricca offerta di 25 milioni più 5 di bonus – 30 complessivi – per acquistare il cartellino di Lukaku. In questo momento, Osimhen non rientrerebbe nell’affare e se ci dovessero essere novità a riguardo sarà una trattativa indipendente da quella del belga.

Il Chelsea da tempo ha accettato l’idea di vendere il suo attaccante a una cifra inferiore rispetto a quella della clausola rescissoria, ma al momento non ha ancora dato una risposta positiva per la cessione di Romelu a 30 milioni.

Per non perdere altro tempo, Manna ha virato momentaneamente su David Neres, per il quale lo stato della trattativa era avanzatissimo. Intesa trovata con il Benfica per 28 milioni di euro, inclusi i bonus. E con il giocatore è stato raggiunto un accordo su base triennale da tre milioni di euro a stagione.

Dunque, ancora non si sblocca lo stallo su Lukaku, ma sembra essere ormai vicinissimo il matrimonio con il club azzurro. Molto probabile che il belga torni in Italia per la settimana prossima, magari per il secondo match di campionato in programma al Maradona tra Napoli e Bologna.