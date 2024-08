Cajuste ha detto sì: non sarà prestito secco, i dettagli del trasferimento in Premier League

Il Napoli riesce a cedere Jens Cajuste in prestito: il giocatore è già in Inghilterra, pronto per firmare con l’Ipswich Town.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Cajuste al Brentford, poi saltato per alcuni problemi accorsi durante le visite mediche. Poche ore dopo la trattativa saltata, il Napoli si è fatto sfuggire anche Marco Brescianini, che aveva svolto le visite mediche a Villa Stuart per conto degli azzurri. Una doppia operazione non strettamente legata, ma entrambe con lo stesso esito negativo.

Il centrocampista svedese è finito ai margini della rosa, nonostante dei primi apprezzamenti di Antonio Conte nei suoi confronti. Il mister ha valutato diversi elementi della rosa e ha deciso di sfoltire il gruppo, rinforzandolo con pedine più esperte o di calibro differente. Con l’addio di Natan, Lindstrom e la cessione di Cajuste, si chiude la pagina di mercato della passata stagione. Questi sono stati praticamente gli unici tre acquisti della scorsa estate, quando al comando della squadra c’era ancora Rudi Garcia. E tutti e tre sono stati bocciati da mister Conte a seguito dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro.

Cajuste accetta l’Ipswich Town: la formula d’acquisto

Ora, per Jens Cajuste una nuova opportunità. Il viaggio di Manna verso Londra è servito anche a risolvere questo rebus. Il Napoli e l’Ipswich Town hanno stretto un accordo per il centrocampista che si basa su un prestito con una clausola di acquisto che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni, come riporta Fabrizio Romano su X.

L’accordo con il Brentford, poi saltato, era un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Il club azzurro è riuscito a trattare con il club della contea di Suffolck e convincere la proprietà ad accettare un possibile obbligo di riscatto al termine della stagione. Questa mattina il ragazzo avrebbe dovuto decidere se accettare questo trasferimento e come prevedibile è arrivato il sì tanto atteso.

Cajuste è già in Inghilterra per effettuare le visite mediche e per firmare con il suo nuovo club. Questa cessione spalancherebbe le porte all’acquisto di Billy Glimour, che attende solo il via libera dal Brighton e dal Napoli. Lo scozzese già da tempo ha raggiunto l’intesa economica con Manna e De Laurentiis e non vede l’ora di vivere questa nuova esperienza in Serie A.