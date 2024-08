Napoli, Manna ha chiuso il colpo: arriva un regalo per Conte

In attesa della gara del Napoli di domenica contro il Verona, Giovanni Manna chiuso l’acquisto di un nuovo giocatore.

Dopo la gara di Coppa Italia vinta dal suo Napoli ai calci di rigore contro il Modena, Antonio Conte ha ribadito la necessità di dover intervenire in sede di calciomercato. Nel gruppo ai suoi ordini, di fatto, ci sono diverse lacune.

Una su tutte è sicuramente quella dell’attaccante centrale. Victor Osimhen è sì ancora un giocatore del Napoli, ma è praticamente un separato in casa. Il nigeriano, di fatto, non giocherà fino a quando non cambierà squadra. Nel frattempo, però, Giovanni Manna ha chiuso per un colpo in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Manna vuole completare l’acquisto di Gilmour nelle prossime ore

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, il nuovo direttore sportivo ha chiuso l’accordo con Billy Gilmour. Giovanni Manna, che si trova a Londra dalla giornata di ieri, deve ora formalizzare l’offerta al Brighton.

Il dirigente partenopeo, di fatto, spera di completare l’acquisizione di Gilmour già nelle prossime ore per dare subito un rinforzo in più ad Antonio Conte.