Lukaku-Napoli, il Chelsea abbassa le sue pretese: Conte può esultare

Proprio nella serata di oggi, il Napoli ha ricevuto delle ottime notizie sulla trattativa con il Chelsea per prendere il belga Romelu Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte ha esordito ufficialmente sabato scorso in Coppa Italia contro il Modena (squadra di Serie B). Gli azzurri sono sì riusciti a sconfiggere la squadra di Pierpaolo Bisoli, ma solo ai calci di rigore. Archiviato il match contro i ‘canarini’, il gruppo partenopeo è atteso dalla prima giornata della Serie A 2024/25.

Domenica prossima, esattamente alle ore 18.00, il Napoli scenderà infatti sul campo dello Stadio Bentegodi per giocare contro il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida contro il team veneto, i tifosi azzurri attendono delle novità in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, in serata sono giunti degli aggiornamenti che riguardano l’unico profilo designato da Antonio Conte per sostituire il partente Victor Osimhen, ovvero Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, il Chelsea ha aperto alla possibilità di uno sconto per la cessione di Lukaku: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Chelsea ha mostrato in giornata un primo segnale di flessibilità rispetto all’offerta presentata dal Napoli per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Romelu Lukaku. I dirigenti del ‘Blues’, di fatto, sarebbero disponibili a cedere il centravanti belga ad un cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria del suo contratto: 43 milioni di euro.

Il Chelsea, dunque, potrebbe cedere l’ex di Inter e Roma anche per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ovvero 25 più altri 5 di bonus. Nei prossimi giorni, di fatto, Napoli e Chelsea si sentiranno per cercare di trovare finalmente un accordo finale. Tuttavia, ovviamente, questi due club avranno dei contatti che riguarderanno anche il futuro di Victor Osimhen.

Sempre come raccolto da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il nigeriano potrebbe diventare il nuovo bomber del Chelsea, ma in una trattativa slegata rispetto a quella che dovrebbe portare Romelu Lukaku a giocare con la maglia del Napoli. Da segnalare, però, che la cessione di Victor Osimhen ai ‘Blues’ non avverrà in prestito, ma solo a titolo definitivo.

Il bomber del terzo scudetto, di fatto, lascerà il club partenopeo solo dietro ad un importantissimo indennizzo economico. Il Napoli, molto probabilmente, non percepirà i 130 milioni di euro di clausola, ma comunque potrebbe incassare tra gli 80 ei 90 milioni di euro. Con questo super incasso, Aurelio De Laurentiis potrà prendere sia Romelu Lukaku che qualcun altro calciatore da regalare ad Antonio Conte.