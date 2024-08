“L’agente è a Napoli per chiudere”: prossimo acquisto ad un passo

Potrebbe sbloccarsi davvero in pochissimo tempo il prossimo colpo di mercato per il Napoli: l’agente del giocatore è in città per chiudere.

Il mercato del Napoli si è improvvisamente complicato nel corso degli ultimi giorni. La mancata cessione di Cajuste al Brentford, l’arrivo di Marco Brescianini improvvisamente sfumato, senza dimenticare ovviamente il caso Osimhen che tiene banco ormai da giorni; proprio quest’ultimo, manco a dirlo, non permettere al club partenopeo di puntare in maniera diretta e convinta su Romelu Lukaku.

Per Giovanni Manna sono giorni difficili, anche perché a piazza comincia a mostrare un senso di insofferenza nei confronti della società, colpevole di essere arrivata troppo in ritardo su alcune situazioni e soprattutto colpevole di aver creato malumore in Antonio Conte. L’allenatore, dopo la partita col Modena, ha mostrato chiaramente non non essere soddisfatto di quanto fatto fino a questo momento in sede di mercato.

Calciomercato Napoli, ecco David Neres: l’agente in città per chiudere

Proprio l’insoddisfazione dell’allenatore sarebbe diventato l’elemento principale sul quale costruire un’accelerata convincente per quanto riguarda alcuni colpi di mercato. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘A Bola’, noto quotidiano portoghese, l’agente di David Neres, Giuliano Bertolucci, è a Napoli proprio per chiudere l’affare.

La società partenopea sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore ad accettare la causa partenopea. Al Benfica – si legge – un’offerta che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, 25 base fissa più 5 di bonus.