Doppio addio ed emergenza per Conte: Verona-Napoli, un piccolo problema per Conte

Il club partenopeo sta lavorando in vista del debutto stagionale in serie A contro l’Hellas Verona. Conte deve fare i conti con un problema.

Il Napoli di Antonio Conte lavora in vista dell’esordio in campionato, nel weekend sarà impegnato nella trasferta del Bentegodi contro il Verona. La squadra ha effettuato due duri ritiri tra Dimaro e Castel di Sangro e sta lavorando duramente per farsi trovare pronta per l’occasione.

Il club azzurro non è assolutamente completo sul mercato, manca il centravanti e diversi rinforzi e il club sta lavorando per accontentare le richieste del club. Quello che è certo è che per il primo importante match di campionato Conte dovrà fare di necessità virtù e rischia di trovarsi con vari problemi. La situazione in attacco senza Osimhen e con Lukaku ancora da prendere è chiara, ma la società ha comunque diversi giocatori nel reparto con Cheddira, Simeone e Raspadori che possono essere utilizzati per questa sfida. Invece il Napoli deve fare i conti con un altro importante problema.

Emergenza Napoli a centrocampo, Conte in difficoltà

Per la sfida contro il Verona il Napoli dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo. Lobotka e Anguissa sono a disposizione, poi però tutti gli altri centrocampisti sono in uscita. Folorunsho e Gaetano sono praticamente fuori rosa, si allenano ma a parte insieme all’altro partente Osimhen. Cajuste ha fatto le visite mediche con il Brentford, poi l’affare è saltato ma il giocatore resta in uscita.

Sia Folorunsho che Gaetano sono destinati alla cessione e anche per questo non partiranno per Verona. Lo riporta Il Mattino.

Il Napoli ha diversi obiettivi di mercato, l’affare con Gilmour è in chiusura e occhio anche ad altri colpi ma a Verona il Napoli vivrà sicuramente un’emergenza nel reparto.