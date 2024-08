Osimhen, si riaccende la pista che porta al Chelsea: l’affare con il PSG si riaprirà solo in un caso!

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico. Sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del nigeriano e non solo.

Sono giorni importantissimi per il futuro del Napoli e non solo. La società è molto concentrata sul mercato in entrata, ma al tempo stesso si sta occupando di alcune situazioni molto delicate. Infatti, tra queste è certamente presente quella legata a Victor Osimhen. L’attaccante che ha portato lo Scudetto in Campania non è più felice della sua situazione, motivo per il quale starebbe cercando una nuova sistemazione.

La cessione del nigeriano è ormai “scritta” da mesi, vista la clausola da ben 130 milioni di euro presente nel contratto. Tale cifra, permetterebbe ad Aurelio De Laurentiis di incassare una grossissima somma da reinvestire poi sul mercato. Le complicazioni, però, nascono proprio da qui. Infatti, le richieste molto elevate da parte del patron non hanno permesso a nessun club di ottenere un piccolo sconto, allontanando così ogni possibile pretendente. Nelle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli importanti sul futuro.

Osimhen, torna di moda il Chelsea: le ultime sul futuro

Victor Osimhen continua ad essere nel mirino delle big europee. Sebbene la cessione sia diventata molto complessa, l’attaccante nigeriano continua ad avere diversi estimatori in giro per il mondo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” dopo un periodo di “assestamento”, il Chelsea potrebbe tornare alla carica per l’attaccante nigeriano. Il prezzo è sempre lo stesso: 130 milioni di euro stabiliti dalla clausola e dal presidente De Laurentiis. A tale cifra non è mai arrivato nessuno, ma non è da escludere un possibile sforzo economico da parte dei londinesi.

Intanto, sullo sfondo resta viva anche la pista che porta al PSG. Il club francese, per diverse settimane è stato in pole position. Infatti, i contatti con il Napoli son stati molto positivi, ma proprio quando l’affare stava per concludersi sono emersi diversi problemi di natura economica. Infatti, i parigini non vogliono spendere una somma di denaro così ampia, motivo per il quale spingerebbero per il nigeriano solo ed esclusivamente in caso di cessione di Kolo Muani. Quindi, nelle prossime ore, potrebbero esserci novità importanti circa il futuro di Osimhen e non solo.