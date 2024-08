È caldo l’asse di mercato tra Napoli e Cagliari: Gaetano e un altro azzurro vicini alla cessione!

La stagione del Napoli sta per iniziare. Prima dell’avvio ufficiale, il club cederà altri calciatori in diversi club italiani e non.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Il prossimo weekend, la Serie A prenderà il via e tutte le compagini si sfideranno per arrivare sul tetto d’Italia. Per raggiungere tale obiettivo, sarà necessario avere a disposizione una rosa importante. Tale affermazione è certamente collegabile al nuovo Napoli di Antonio Conte, il quale però chiede qualche sforzo in più alla società per tornare ad essere competitivi.

Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre ci sono tante situazioni da risolvere. Infatti, nella rosa sono presenti diversi esuberi che non sono centrali nel nuovo progetto. A tal proposito, la dirigenza si starebbe impegnando affinché questi calciatori trovino sistemazioni adeguate. Uno dei nomi in uscita è certamente quella di Gianluca Gaetano, ormai ad un passo dal Cagliari. Nelle ultime ore, però, si è parlato di un possibile doppio colpo con il club sardo.

Mercato Napoli, Gaetano e Cheddira nel mirino del Cagliari: le ultime

Sono giorni davvero caldi in casa Napoli sul fronte mercato. La società azzurra è molto impegnata sui colpi in entrata, basti ripensare a David Neres e Billy Gilmour. Oltre a ciò, però, la dirigenza sta lavorando anche a delle cessioni importanti che permetteranno al club di godere di maggiori introiti. Come riportato da “Il Mattino” uno dei nomi in uscita è quello di Gianluca Gaetano. Il centrocampista azzurro è stato “scaricato” da Antonio Comte, il quale non lo ritiene intoccabile. Il classe 2000 si unirà al Cagliari nelle prossime ore sulla base di una trattativa che si concluderà per 12 milioni di euro.

Gianluca Gaetano, però, non è l’unico calciatore azzurro che potrebbe sbarcare in Sardegna. Infatti, il club sardo avrebbe messo gli occhi anche su Walid Cheddira. L’attaccante marocchino è reduce da buone prestazioni nei match estivi, ma non è una pedina inamovibile. Il Napoli starebbe valutando una possibile cessione in prestito, in modo tale da assicurare al calciatore la giusta continuità in vista dei prossimi mesi.

Tale operazione non è ancora ben avviata, a differenza di quella che riguarda Gianluca Gaetano, ma potrebbero esserci degli sviluppi importanti. Infatti, nelle prossime ore la dirigenza azzurra effettuerà le dovute valutazioni per concludere le operazioni in uscita e non solo.