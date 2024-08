Lukaku-Napoli, la società vuole chiudere l’operazione: De Laurentiis studia una nuova formula!

Il futuro di Romelu Lukaku verrà deciso nelle prossime ore. L’attaccante belga è sempre più vicino al Napoli.

La stagione del Napoli è iniziata ufficialmente, e la prestazione della squadra non è stata esaltante. Gli uomini di Antonio Conte hanno battuto il Modena ai rigori, ma non senza difficoltà. Uno dei reparti più “delicati” è senza dubbio l’attacco, il quale vede l’assenza di Victor Osimhen. Quest’ultimo, con ogni probabilità, lascerà la squadra anche se la situazione è tutt’altro che semplice.

La dirigenza sta lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’addio del nigeriano è cruciale per fare spazio ad un nuovo interprete. Il prescelto è ormai chiaro: Romelu Lukaku. L’attaccante di proprietà del Chelsea è pronto al ritorno in Italia, dove ritroverebbe il suo allenatore “preferito” Antonio Conte. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sull’operazione in entrata.

Lukaku, il Napoli spinge per la chiusura: le ultime

Il Napoli vuole Romelu Lukaku a prescindere dal futuro di Victor Osimhen. Inizialmente, si pensava che in qualche modo le due operazione fossero legate, ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata. Come riportato da “Il Mattino” Antonio Conte non è soddisfatto e vuole accogliere il proprio attaccante nel minor tempo possibile. Infatti, tra una settimana ci sarà l’esordio ufficiale contro l’Hellas Verona, e la dirigenza vorrà arrivarci con la rosa al completo.

Ad intervenire nella trattativa, ci ha pensato Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro vuole assecondare le richieste di Antonio Conte, motivo per il quale l’obiettivo è chiudere l’affare nelle prossime ore. La formula è ormai molto chiara: prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze (basse) e alla qualificazione in Champions League. D’altra parte, però, il Chelsea continua a spingere per la cessione a titolo definitivo chiedendo circa 40 milioni di euro.

L’affare sta entrando in una fase cruciale, con lo stesso agente del calciatore che spinge per l’approdo a Napoli. Infatti, sono ore molto calde per la chiusura, con Romelu Lukaku che potrebbe essere agli ordini di mister Conte già nelle prossime ore.