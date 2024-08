Lukaku-Napoli, continua l’assalto della Premier League: la reazione di De Laurentiis

Il Napoli vuole stringere per Romelu Lukaku, ma sul belga continua l’assalto da parte di una squadra della Premier League.

Dopo aver eliminato il Modena di Pierpaolo Bisoli dal primo turno della Coppa, il Napoli di Antonio Conte si può concentrare sull’esordio in campionato della settimana prossima. Tra sette giorni, infatti, gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti.

Tuttavia, a tenere banco in casa partenopea in queste ultime ore è soprattutto il calciomercato. Come ribadito dallo stesso Conte dopo la vittoria con il Modena, infatti, il Napoli ha ancora bisogno di rinforzi, ma in questi minuti è arrivata una brutta notizia che riguarda l’unico obiettivo per prendere il posto del partente Victor Osimhen, ovvero il giocatore belga Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, l’Aston Villa vuole pagare la clausola rescissoria di Lukaku: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SportMediaset’, infatti, l’Aston Villa ha comunicato al Chelsea di voler pagare la clausola rescissoria di 43 milioni di euro presente nel contratto dell’ex giocatore di Inter e Roma.

Questa è sicuramente una brutta notizia per il Napoli, visto che ora il Chelsea farà salire il prezzo del cartellino del giocatore. Anche se Giovanni Manna potrà fare leva sulla voglia di Romelu Lukaku di diventare un giocatore partenopeo. La prima punta, di fatto, continua a ribadire di voler andare a lavorare solo con Antonio Conte. Proprio per questo motivo, il patron Aurelio De Laurentiis dovrà fare presto a comprare l’ex Inter.