Pista definitivamente sfumata: niente Napoli, scelta a sorpresa

Niente da fare, né per il Napoli e né per altre italiane: destinazione a sorpresa per il calciatore, che sta finalmente per trovare squadra

Finora sul mercato il Napoli è riuscito a sistemare la difesa con gli acquisti di Buongiorno e Rafa Marin. Il primo sarà il perno centrale indiscutibile, il secondo invece dovrà giocarsi il posto con Di Lorenzo e Natan.

Sembra un po’ più ai margini Juan Jesus, che potrebbe anche andar via se dovessero presentarsi delle buone occasioni. Per adesso però non è successo.

Da non sottovalutare anche Mathias Olivera, che potrebbe diventare il braccetto titolare di sinistra – ruolo che fa in Nazionale con Bielsa.

E, a proposito di quel ruolo specifico, Antonio Conte aveva individuato il rinforzo giusto e c’era stato un concreto tentativo della società per accontentarlo.

Si tratta di Mario Hermoso, il quale sarebbe arrivato a costo zero – dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid – ma non se n’è fatto nulla.

Era stato vicino anche all’Inter, ma anche in questo caso si è concluso tutto con un nulla di fatto.

Adesso, la destinazione più probabile è una sorpresa.

Futuro in Arabia, scelta a sorpresa del calciatore: niente Italia

Hermoso e il suo procuratore hanno avuto contatti con diversi club in Europa. Oltre a Napoli e Inter, in Italia c’è stato anche un timido tentativo del Milan, che poi ha preferito andare su un profilo più giovane come Pavlovic.

Il difensore spagnolo, quando siamo al 10 agosto, è ancora senza squadra e probabilmente non si aspettava così tante difficoltà.

Il problema principale, sia col Napoli che con l’Inter, sono state le richieste economiche, considerate troppo alte da entrambe le squadra; pensiero condiviso, evidentemente, anche da altri club europei visto che il suo futuro pare essere in Arabia.

Come scrive Tuttomercatoweb, si è fatto avanti concretamente l’Al-Shabab: nelle ultime ore ci sono stati contatti intesi fra le parti e ora, a meno di clamorosi colpi di scena, si sta provando a chiudere.

Lo spagnolo sarebbe il secondo acquisto in Europa degli arabi dopo Giacomo Bonaventura, acquistato anche lui a costo zero.

Avevano fatto anche un tentativo per Yacine Adli del Milan, ma l’offerta non ha convinto né il calciatore e né la società rossonera.

Per Hermoso quindi è sempre più Arabia: dopo più di due mesi, trattative e contatti, la telenovela è vicina alla fine.

Il valore del calciatore faceva pensare ad una importante possibilità in Europa, ma nessuno ha ritenuto congrue le due richieste e per questo ha dovuto ripiegare sull’Arabia.

Lì problema di soldi non ce n’è.