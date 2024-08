Nuovo obiettivo e niente Genoa: il Napoli non lo cede

Il Napoli lo ha tolto dal mercato, almeno per adesso: ci aveva provato il Genoa che adesso però cambia obiettivo

Momento di svolta per il calciomercato del Napoli. Le uscite di Gaetano e Cajuste stanno facilitando le operazioni in entrata di Giovanni Manna.

Nel giro di pochi giorni, il direttore sportivo azzurro dovrebbe chiudere per gli acquisti di Brescianini e Gilmour.

In questo modo, dopo aver rinforzato la difesa fra giugno e luglio, il Napoli sistemerebbe così il centrocampo con due calciatori più idonei alle idee tecniche e tattiche di Antonio Conte.

Non è finita qui, perché adesso la palla passa all’attacco: David Neres è il primo obiettivo, oltre alla questione Lukaku – che il Napoli starebbe pensando di acquistare senza aspettare la cessione di Osimhen.

La questione del nigeriano però blocca anche il mercato in uscita: oltre a Cheddira, sul quale non ci sono aggiornamenti in merito alla pista Parma, la società ha stoppato anche un’altra cessione.

Il Napoli blocca la cessione: niente da fare per il Genoa

Il Napoli oggi inizia ufficialmente la stagione con la partita di Coppa Italia contro il Modena. Fra una settimana, invece, il debutto in Serie A contro l’Hellas Verona al Bentegodi.

Al momento, il centravanti di Conte è Raspadori, utilizzato in quel ruolo nelle ultime amichevoli contro Brest e Girona. Ma è chiaro che quella non è la sua posizione migliore e qualche dubbio c’è.

Per questo motivo Conte, in comune accordo con la società, ha bloccato la cessione di Giovanni Simeone.

Come scrive Alfredo Pedullà sui suoi social, c’è stato un tentativo da parte del Genoa, che sta cercando il sostituto di Retegui (ceduto all’Atalanta per sostituire l’infortunato Scamacca)

Niente da fare, però, per il Grifone: il Napoli al momento non vuole vendere l’argentino e per questo la squadra di Alberto Gilardino si è fiondata di nuovo su Fabio Silva, attaccante classe 2002 di proprietà del Wolverhampton.

Oltre al Genoa, tanti altri club italiani e non solo hanno mostrato interesse per Simeone, ad oggi però la situazione è chiara e non c’è possibilità di uscita.

Se il Napoli dovesse davvero prendere Lukaku senza aspettare la cessione di Osimhen, allora la situazione cambierebbe.

Il Genoa però ha fretta e quindi potrebbe essere troppo tardi per un ritorno su Simeone.

Insomma, situazione in divenire, e anche questa (come molte altre questioni di mercato azzurro) è legata alla cessione del nigeriano che tarda ad arrivare.

Un problema che non fa dormire sonni tranquilli Conte, che sperava a questo punto dell’estate di essere in una situazione migliore.