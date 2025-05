Sorpresa De Bruyne, offerta monstre del Galatasaray: può rigiocare con Mertens

L’affare De Bruyne rischia di sfuggire per via dell’offerta monstre arrivata dal Galatasaray, il centrocampista ritroverebbe Mertens

Nelle ultime 24 ore in casa Napoli è arrivata una notizia che ha fatto tremare l’animo dei tifosi azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Kevin De Bruyne è finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. La società è pronta ad accontentare Antonio Conte con un top player assoluto.

Il centrocampista belga a fine giugno lascerà definitivamente il Manchester City a parametro zero, che non intende rinnovargli il contratto in scadenza. Gli azzurri vogliono regalare questo sogno ad un’intera piazza, ma la notizia giunta fuori non è entusiasmante.

De Bruyne, ci prova il Galatasaray: ecco l’offerta

De Bruyne non è osservato solo dagli azzurri, ma anche diverse squadre europee pronte a fare follie per ingaggiarlo. L’intento del calciatore è di continuare la sua avventura nel calcio che conta, così da farsi trovare in forma in vista del Campionato del Mondo del 2026.

Come riportato da La Repubblica, il Galatasaray è pronto ad offrire oltre 6 milioni di euro d’ingaggio per assicurarsi il calciatore. In Turchia il belga ritroverebbe il suo connazionale, nonché bandiera azzurra, Dries Mertens.

Sulle tracce del centrocampista però anche l’Aston Villa e club sauditi. Il Napoli, dopo aver ottenuto l’apertura, cerca il sì definitivo.