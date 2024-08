Non convocato, è ufficiale: sempre più vicino al Napoli

Buone notizie per il Napoli: l’obiettivo di mercato non è stato convocato, è ormai sempre più vicino agli azzurri

Per il Napoli è un momento molto importante di calciomercato. Antonio Conte è in attesa di rinforzi, sia a centrocampo che in attacco.

La questione Osimhen tiene ancora banco ma in casa azzurra, per evitare problemi, si sta pensando all’acquisto di Lukaku a prescindere.

L’ex Inter e Roma arriverebbe dal Chelsea, e quindi dalla Premier League, ma il viaggio dall’Inghilterra all’Italia potrebbe farlo in compagnia.

Giovanni Manna infatti è sempre più vicino a strappare il sì definitivo del centrocampista Billy Gilmour, individuato come profilo ideale per assumere il ruolo di vice Lobotka.

Proprio in questi minuti è arrivata una conferma importante.

Non convocato per l’amichevole, Napoli ad un passo: Manna può chiudere

Il Brighton è in campo da qualche minuto nell’amichevole contro il Villarreal. Sui social ha annunciato la formazione titolare con panchina compresa e Gilmour non c’è.

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: lo scozzese non è stato convocato da Hurzeler, il giovanissimo nuovo tecnico tedesco del club inglese che ha raccolto la pesante eredità di Roberto De Zerbi.

Il centrocampista non è né in campo e né in panchina; non è stato quindi convocato per motivi legati al mercato.

Dopo una prima offerta da 10 milioni rifiutata, adesso gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto la cifra giusta per convincere il Brighton: 13 milioni.

Il giocatore sostituirà (inteso sia come numero che come salario) Cajuste, che la prossima settimana diventerà un nuovo giocatore del Brentford – ancora un incrocio con l’Inghilterra.