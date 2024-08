Napoli-Modena, Simeone: “Portiamo avanti questa energia! Loro bravi in un aspetto”

Il Napoli ha passato il turno di Coppa Italia contro il Modena. Nel post partita ha parlato Giovanni Simeone ai microfoni di Mediaset.

Giovanni Simeone è entrato a partita in corso ma è stato uno dei protagonisti ai calci di rigore, con l’attaccante argentino che ha messo dentro uno dei quattro tiri dal dischetto andati a segno per il Napoli, al netto dell’errore di Walid Cheddira. Un passaggio del turno importante per la squadra azzurra che voleva assolutamente andare avanti, soprattutto per potersi giocare le proprie chance in Coppa Italia con una rosa completa.

Ha parlato nel post partita proprio Simeone ai microfoni di Mediaset: “La voglia del gruppo che aveva dall’inizio della partita, si sentiva l’energia di iniziare. Siamo contenti di aver passato il turno, dobbiamo portare avanti questa energia perchè è quella giusta”, le parole dell’ex attaccante di Verona e Fiorentina.

Napoli-Modena, le parole di Simeone nel post partita

“Loro sono stati bravi a schermare gli attaccanti con due centrocampisti, diventava difficile perchè quando la squadra si mette dietro non è facile entrare”, ha detto l’attaccante del Napoli che ha cosi fatto i complimenti agli avversari per quanto fatto sul prato del Maradona.

“Nel primo tempo abbiamo riempito poco l’area, potevamo fare gol ma questo è il calcio, anche loro sono stati bravi ed hanno difeso bene”, ha detto Simeone ai microfoni di Mediaset.