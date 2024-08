Manna prima di Napoli-Modena: “La rosa è incompleta, vogliamo accontentare Conte. Su Osimhen e Lukaku…”

Al Diego Armando Maradona si gioca la partita di Coppa Italia tra Napoli e Modena. Giovanni Manna ha parlato prima della partita.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Modena per la prima partita ufficiale di questa stagione. Gli azzurri scenderanno in campo per il primo match di Coppa Italia in una sfida che vedrà scendere in campo il primo Napoli di Antonio Conte dopo i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Un match che i tifosi aspettano per capire quanto la squadra ha assimilato i dettami del nuovo allenatore e quanto sia pronta quando mancano ancora un paio di settimane all’inizio del campionato.

Prima della partita ha parlato anche Giovanni Manna, direttore sportivo della squadra partenopea, che ai microfoni di Mediaset ha toccato diversi temi: il mercato, ovviamente, argomento principale visto che il Napoli dovrà completare diverse operazioni nelle prossime settimane.

L’attacco, il futuro di Osimhen ed il possibile arrivo di Romelu Lukaku: Manna ha risposto alle domande sul mercato dando anche delle informazioni importanti ai tifosi: “Oggi ci presentiamo al primo evento ufficiale con una rosa che non è completa, lo sappiamo. Stiamo lavorando per accontentare e completare quello che è l’organico e quelle che sono le esigenze di Conte”, ha detto Manna. “Ci sono ancora 20 giorni di mercato, non sono tanti ma abbiamo le idee chiare”, le parole del direttore sportivo.

Napoli-Modena, le parole di Manna prima della partita

Il dirigente ha parlato anche della situazione di Osimhen: “E’ chiara, Victor ha chiesto di andar via, già un anno fa”, le parole di Manna. “Noi siamo tranquilli, perché abbiamo giocatori in rosa che sono in grado di sostituirlo. Victor è un giocatore forte e importante, ma noi preferiamo tutelare l’integrità del gruppo”, la risposta di Manna a Mediaset.

Poi un passaggio anche sulla possibilità di prendere Romelu Lukaku: “In questo momento Lukaku è del Chelsea, in questo momento con Victor in rosa e gli altri siamo tranquilli. Può arrivare un attaccante ma non è detto che sia Lukaku, ci faremo trovare pronti a tutte le opportunità che potremmo cogliere”, le parole del direttore sportivo.

Ed ancora, Manna ha parlato anche di un altro possibile acquisto, quel David Neres del quale si sta parlando tanto in questi giorni: “E’ un giocatore del Benfica, forte. Seguiamo tanti giocatori, abbiamo tante idee. Ci vorrà del tempo per capire le opportunità più funzionali alle nostre esigenze”, le sue parole.