Hermoso, l’affare con il Napoli è in stand-by: cosa ha complicato la trattativa con l’entourage

Mario Hermoso è stato a lungo nel mirino del Napoli. La trattativa per il difensore non è però mai decollata.

Il mercato del Napoli è iniziato diverse settimane, quando l’avvento di Antonio Conte ha portato grosso entusiasmo all’intero ambiente azzurro. L’allenatore porta con sé garanzie molto importanti, le quali però dovranno essere colmate sul mercato in entrata. Infatti, uno dei primi reparti ad essere rinforzato è stata la difesa, grazie ai colpi Marin e Buongiorno.

Nella volontà della società, però, c’era l’idea di mettere a segno anche un terzo colpo in difesa. Non a caso, uno dei nomi più caldi è stato quello di Mario Hermoso. Quest’ultimo, ha concluso la propria esperienza all’Atletico Madrid ed è attualmente svincolato. L’affare con il Napoli non è però mai decollato e ad oggi il tutto è in stand-by. Nelle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli legati al giocatore.

Mercato Napoli, si raffredda la pista Hermoso: le ultime

Come riportato da “Calciomercato.com” Mario Hermoso potrebbe non approdare mai al Napoli. Il difensore spagnolo è stato a lungo nel mirino del Napoli nelle ultime settimane. Tra la società e l’entourage ci son stati diversi contatti, alcuni positivi e altri meno, ma non si è mai arrivati ad un accordo concreto. Infatti, le richieste dello spagnolo son state da sempre molto elevate e la dirigenza ha deciso di non sottoporsi ad uno sforzo economico importante.

Oltre a ciò, però, l’approdo di Mario Hermoso era legato anche alle cessioni. Infatti, tanti azzurri sono in uscita in modo particolare in difesa. La cessione di Ostigard è stata perfezionata, mentre Juan Jesus e Natan difficilmente verranno ceduti. Tutto ciò, ha bloccato la trattativa che porta ormai all’ex difensore dell’Atletico Madrid.

Inoltre, sulle tracce del giocatore ci sono tanti club anche italiani. Infatti, Milan, Inter e Juventus hanno sondato il terreno per il calciatore ma senza mai sferrare l’assalto decisivo. Oltre a ciò, c’è la pista araba che riempierebbe d’oro Mario Hermoso. Quest’ultimo, non è però soddisfatto della destinazione e sarebbe a caccia di un progetto importante per il proseguo della sua carriera.