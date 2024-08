Ultim’ora Napoli, Osimhen lascia Castel di Sangro senza la squadra: cosa sta succedendo

Victor Osimhen lascia il ritiro di Castel di Sangro in solitario. Svelata la situazione venutasi a creare negli ultimi minuti.

Sono ore importanti per Victor Osimhen. Il calciatore azzurro è alle prese con una possibile cessione, la quale però non si è ancora concretizzata. L’addio al Napoli è ormai scritto, ma nessun club ha soddisfatto le richieste di Aurelio de Laurentiis. Infatti, la dirigenza sperava nell’addio visto il valore della clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro.

La situazione, però, è stata del tutto diversa vista la volontà delle compagini interessate di non pagare la clausola. Infatti, i contatti con PSG e Chelsea son proseguiti a lungo, ma senza mai arrivare ad un accordo concreto. Nelle ultime ore, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro sarebbero emersi dettagli importanti.

Osimhen lascia Castel di Sangro in taxi: le ultime

Il tormentone legato a Victor Osimhen non si è ancora concluso. Negli ultimissimi minuti, come riportato da Francesco Modugno per “Sky Sport” il calciatore azzurro avrebbe lasciato il ritiro di Castel di Sangro in taxi. Infatti, il giocatore non si sarebbe unito al gruppo squadra per il ritorno in Campania. Di seguito l’analisi del noto giornalista.