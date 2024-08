Mercato Napoli, possibile operazione last minute: pista a sorpresa

Il Napoli pensa ad una possibile operazione last minute, che permetterebbe l’arrivo di un calciatore a sorpresa.

Il Napoli continua a programmare le sue prossime mosse di mercato con qualche difficoltà. Il club azzurro sta infatti facendo un po’ fatica a piazzare qualche calciatore in esubero e ciò sta bloccando le conseguenti mosse sul mercato in entrata. Il caso più eclatante è ovviamente quello di Victor Osimhen, ma non è il solo. Basti pensare anche a giocatori come Natan e Juan Jesus, il cui futuro è ancora piuttosto incerto.

Il destino dei due difensori brasiliani, fra i più deludenti dell’ultima stagione, avrà una conseguenza importante anche sulle prossime mosse in entrata per il reparto arretrato. Per il momento, il Napoli non programma ulteriori colpi ed ha infatti chiuso la porta all’acquisto dello svincolato Mario Hermoso, ma le ultime novità rivelano altre possibili mosse.

Il Napoli non molla Dorgu: le ultime

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli non avrebbe mollato del tutto la pista che porta a Patrick Dorgu. La trattativa non sarebbe mai del tutto decollata, ma rimane una pista da tenere in considerazione come affare last minute.

Il suo acquisto avrebbe così l’utilità di abbassare in via permanente Mathias Olivera come braccetto mancino della difesa a 3 ed acquistare così un affidabile esterno sinistro da alternare a Spinazzola. In più, ciò porterebbe come logica conseguenza all’addio di Mario Rui, il quale, come annunciato dal suo agente Giuffredi, vorrebbe tornare in Portogallo. Ci sarebbe, quindi, un sostanziale rifacimento dell’intera corsia mancina azzurra, che porterebbe all’addio del giocatore da più tempo militante nel club come Rui e al cambio definitivo di ruolo di uno dei terzini dello Scudetto come Olivera.

In entrata, arriverebbe invece un talento di assoluto valore come Dorgu. Stella delle giovanili del Lecce, il giocatore si è fatto valere alla grande nel corso della sua prima stagione in Serie A con la maglia giallorossa siglando anche 2 gol. L’età è sicuramente dalla sua parte nel migliorare qualche difetto in fase di copertura, trattandosi di un classe 2004.

Si intreccia a questa trattativa anche la situazione sul futuro di Natan e Juan Jesus: difficile pensare ad un Napoli che avrebbe ben 3 mancini nel proprio reparto arretrato. Al momento, non ci sono ancora trattative vicine alla definizione per nessuno dei due, ma una partenza potrebbe convincere il club ad un investimento utile ad una migliora consolidazione delle gerarchie sulla corsia mancina, ma bisognerà aspettare le ultime ore di mercato per il verificarsi di questo scenario.