Napoli, l’arrivo di Gilmour cambia tutto: Conte prepara uno stravolgimento tattico

Un acquisto che potrebbe cambiare drasticamente il volto tattico del Napoli: l’arrivo di Billy Gilmour e l’idea di Antonio Conte per il futuro della squadra azzurra.

Il mercato del Napoli è fermo, una situazione che fino a qualche settimana fa non sembrava possibile. Il club azzurro ha lavorato bene nelle prime settimane di mercato andando a chiudere ben tre colpi: Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin sono arrivati alla corte azzurra in tempi relativamente brevi, facendo ben sperare per il prosieguo della sessione estiva. Le operazioni, però, si sono complicate e di sicuro molto passa per la cessione di Victor Osimhen che rappresentava anche a livello economico un passaggio molto importante.

Giovanni Manna in queste ore sta lavorando sulle altre cessioni, fare spazio in rosa per poi andare a prendere i nuovi innesti. I nomi sono quelli di Brescianini e Gilmour per i quali il direttore sportivo avrebbe ormai chiuso gli accordi: tutto pronti per portarli all’ombra del Vesuvio, serve però mettere in cassa le cessioni di centrocampisti diventati esuberi all’interno della rosa azzurra.

Gaetano, Cajuste e Folorunsho sono i tre nomi che potrebbero (dovrebbero?) lasciare Napoli da qui ai prossimi giorni, proprio per fare spazio ai nuovi acquisti. Trattative non semplici da sbloccare anche se proprio in queste ore sembra che si sia arrivati ad un passo dalla cessione, almeno per i primi due: il centrocampista napoletano al Parma, quello svedese al Brentford.

Napoli, l’arrivo di Gilmour cambia tutto

Proprio l’arrivo di Billy Gilmour, l’anno scorso in grande spolvero con la maglia del Brighton, potrebbe cambiare volto al Napoli. Secondo quanto ripotato da ‘Tuttosport’, infatti, il centrocampista classe 2001 potrebbe essere la chiave per un cambiamento tattico sul quale Antonio Conte starebbe riflettendo. Lo scozzese, infatti, potrebbe diventare il terzo centrocampista da schierare al fianco di Anguissa e Lobotka, spostando cosi un trequartista più indietro, e lasciando il solo Kvaratskhelia a supporto della prima punta.

Un’idea che sta stuzzicando Conte e che potrebbe essere di fatto la base per una nuova veste tattica, che trasformerebbe il Napoli in un 3-5-2, più accorto sotto il punto di vista difensivo ma allo stesso modo propositivo con il centrocampista del Brighton che potrebbe sfruttare le spiccate doti offensive proprio per supportare il georgiano e quello che sarà il centravanti titolare del Napoli (Lukaku?).