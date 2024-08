Accordo raggiunto e addio Napoli: il sostituto arriva subito

Fatta per una cessione in casa Napoli: è stato finalmente raggiunto l’accordo, il sostituto arriva subito

Sono ore molto calde per il calciomercato del Napoli, in entrata e in uscita. Giovanni Manna è al lavoro per chiudere tutte le operazioni in corso, in attesa di sviluppi concreti per la questione Osimhen.

Tra pochi giorni ci sarà il debutto ufficiale contro il Modena in Coppa Italia e Antonio Conte ancora non sa chi sarà il suo centravanti.

Intanto però la società è al lavoro per altre trattative: Gilmour è sempre il primo obiettivo per il centrocampo e David Neres per le fasce d’attacco.

Contatti continui con Brighton e Benfica per arrivare ad un accordo: non sono trattative semplici, ma da Castel di Sangro filtra una certa fiducia sulla buona riuscita di entrambe le trattative.

Nel frattempo però Manna sta piazzando finalmente una importante cessione: come scrive Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l’accordo per l’addio. Di seguito, tutti i dettagli di questo affare.

Il Napoli lo ha ceduto: è finalmente fatta, ecco il sostituto

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con il Brentford per la cessione di Cajuste, il centrocampista svedese fuori dai piani di Antonio Conte.

Gli azzurri lo cedono con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni.

L’affare è fatto: nelle prossime ore il calciatore volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Un’operazione molto importante perché consente al Napoli di aprire definitivamente le porte al nuovo acquisto.

Il sostituto di Cajuste, infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Marco Brescianini.

Anche lui, come lo svedese, verrà acquistato con la stessa formula: prestito con obbligo di riscatto. Si attende solo il via libera dal Frosinone per poter concludere finalmente questa doppia operazione per il centrocampo.

Il Napoli, e nello specifico Conte, ha voluto fortemente Brescianini. Cresciuto nel settore giovanile del Milan (al quale è destinato il 50% dei soldi che incasserà il Frosinone), è esploso definitivamente la scorsa stagione in ciociaria.

Piace per la sua duttilità e, soprattutto, per la capacità di abbinare le buone qualità tecniche ad un’ottima intensità. Inoltre, nell’ultima stagione, ha mostrato anche capacità di inserimento nell’area avversaria.

La doppia trattativa quindi sta per andare in porto, manca pochissimo. Conte si prepara ad accogliere finalmente un nuovo acquisto.