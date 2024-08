Mercato Napoli, nuova offerta dall’Atalanta: chiesto un azzurro in prestito

Il Napoli ha ricevuto un’offerta dall’Atalanta: i bergamaschi hanno chiesto un calciatore azzurro in prestito.

Il Napoli prosegue con grande fatica il suo mercato in uscita. Il club azzurro sta avendo qualche difficoltà nel piazzare qualche esubero che non rientra nei piani di Antonio Conte e rimane con tanti calciatori ancora in attesa di cessione praticamente in tutti i reparti. La situazione che fa da regina a tutte queste e ovviamente quella di Victor Osimhen, il cui contratto col Napoli prevede una clausola da 130 milioni che ancora nessuno ha intenzione di pagare.

Ma nel reparto offensivo c’è un altro nodo oltre a lui: c’è solo un posto per la punta di scorta e il club dovrà decidere chi tenere fra Walid Cheddira e Giovanni Simeone. La decisione intrapresa dal club non è ancora chiara, dato che Conte sembra aver mostrato più fiducia per il marocchino, ma per lui sembrano esserci davvero tante squadre interessate.

L’Atalanta punta Simeone: la risposta del Napoli

Una pista per poter sbloccare questa situazione potrebbe però arrivare sul fronte Simeone: l’Atalanta, secondo quanto riporta Tmw, lo avrebbe chiesto in prestito. Il Napoli avrebbe risposto, comunque, con un secco no. Il club lo cedere infatti soltanto a titolo definitivo, aprendo al massimo ad un prestito con obbligo.

La trattativa per il Cholito sarebbe proseguita nell’ambito delle discussioni della trattativa arenata che avrebbe portato Folorunsho alla Dea. Questa, praticamente fatta per circa 15 milioni, è saltata dopo il gravissimo infortunio di Scamacca nell’amichevole contro il Parma. L’attaccante italiano ha patito la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale del ginocchio sinistro, costringendo il suo club a tuffarsi sul mercato alla ricerca di una prima punta. Ecco che, così, una volta bloccata la trattativa per Folorunsho, la Dea avrebbe provato ad acquistare il nuovo bomber proprio dal Napoli.

La pista dell’addio del Cholito sarebbe quella favorevole per il club azzurro in quanto porterebbe un incasso molto maggiore rispetto a quanto otterrebbe liberandosi di Cheddira. Simeone si è rivelato comunque uno degli uomini importanti nell’annata dello Scudetto, siglando una serie di gol davvero decisivi nel corso della stagione quando è stato chiamato in causa per sostituire Osimhen. Nel prossimo anno, invece, l’assenza delle coppe ridurrebbe ancora di più il poco spazio avuto nell’annata post- Scudetto. La cessione potrebbe rivelarsi una buona soluzione per tutti, ma va trovato un accordo utile a conciliare le esigenze di entrambe le parti in causa.