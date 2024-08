Clamoroso Lukaku: il Napoli valuta una mossa che sorprenderebbe tutti

Il Napoli sta valutando una mossa clamorosa riguardante Romelu Lukaku: un colpo di scena che sorprenderebbe tutti.

L’intrigo riguardante la cessione (al momento mancata) di Victor Osimhen e il possibile arrivo al suo posto di Romelu Lukaku si fa sempre più intricato e complesso. La situazione del nigeriano continua a non sbloccarsi e le notizie di oggi vedono anche una possibile uscita di scena di uno dei club interessati a lui. Il Chelsea sembra infatti pronto ad accelerare per Samu Omorodion dell’Atletico madrid, attaccante che arriverebbe a cifre decisamente più basse rispetto al nigeriano (intorno ai 50 milioni).

Una notizia che quindi arriverebbe ad avere ripercussioni anche in relazione al possibile colpo Lukaku, ma una novità delle ultime ore potrebbe cambiare completamente lo scenario al riguardo: il Napoli starebbe pensando una mossa clamorosa.

Napoli, si medita una clamorosa scelta su Lukaku

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli nelle ultime ore starebbe valutando di provare ad acquistare Lukaku prima di concludere effettivamente la cessione di Osimhen. Si tratterebbe di un cambio totale di prospettiva rispetto a quella che vedeva l’affare per il belga necessariamente successivo alla cessione del bomber nigeriano.

Il motivo di questa scelta sarebbe nella sicurezza da parte del Napoli di non contare su Victor Osimhen come parte dell’organico azzurro della prossima stagione. Di conseguenza, il club penserebbe anche di anticipare i tempi per l’acquisto di Lukaku, preoccupandosi in un momento successivo della cessione del suo attaccante. Questa, però, sarebbe solo al momento un’idea di complicata realizzazione, visto il mancato accordo al momento con il Chelsea per chiudere il suo acquisto. Rimane infatti il nodo sulla cifra da corrispondere al club londinese, che continua a chiedere 35 milioni contro i 25 chiesti dal Napoli. Sarebbe, quindi, necessario alzare quest’offerta in un momento in cui gli azzurri non hanno ancora a disposizione tutti i fondi di cui avrebbero bisogno per chiuderlo.

Per Osimhen, Sky conferma l’ottimismo del Napoli, in una situazione che però è ancora piuttosto complicata. Su di lui è uscito di scena il Chelsea, ma potrebbe tornare in ballo dalla Premier anche l’Arsenal. Sempre aperti, invece, gli occhi dall’Arabia Saudita, che continua ad essere vista dal calciatore però solo come una possibilità di secondo livello. L’opzione maggiore rimane allora quella del Paris Saint Germain, altra squadra che però non ha intenzione di pagare la clausola rescissoria al Napoli.