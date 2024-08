Si sblocca il mercato del Psg: doppio colpo da 110 milioni

Primi colpi importanti di calciomercato del Paris Saint-Germain: è tutto pronto per un doppio colpo da 110 milioni, e Osimhen?

La questione Osimhen continua a tenere banco in casa azzurra. Il Napoli non è ancora riuscito a cederlo quando manca meno di un mese alla fine della sessione estiva. Un vero problema per Antonio Conte, che ad una settimana dall’inizio del campionato non sa ancora chi sarà il suo centravanti.

Romelu Lukaku attende notizie mentre si trova a Londra ad allenarsi da solo. Ha rifiutato l’Aston Villa perché ha dato la sua parola a Conte ma non potrà dire no all’infinito, anche perché il Chelsea vuole liberarsene il prima possibile.

I problemi per il Napoli aumentano per due motivi. L’ex Lille sembra fuori dalla giro di centravanti di queste ultime ore sull’asse Chelsea-Manchester-Madrid: i Blues stanno per chiudere l’acquisto di Omorodion, e questo esclude di conseguenza la pista Osimhen, e l’Atletico Madrid a sua volta sta prendendo Julian Alvarez dal Manchester City – affare da 70 milioni.

Il Psg snobba Osimhen: 110 milioni per due acquisti

Altro problema: il Psg ha iniziato le manovre di mercato, sta per spendere 110 milioni ma nella spesa non c’è Osimhen.

La capitale francese è la meta preferita dall’attaccante, che aspetta un’offerta ufficiale al Napoli, che fino ad ora, non è mai arrivata. Troppo alte, secondo le indiscrezioni, le richieste di De Laurentiis, che vorrebbe i 150 milioni della clausola rescissoria.

Nel frattempo, però, il Psg sta chiudendo un doppio acquisto: Joao Neves del Benfica ha firmato il contratto, ai portoghesi 60 milioni di euro più dieci di bonus. Inoltre, Luis Enrique ha chiesto un rinforzo anche in difesa e l’obiettivo è Pacho dell’Eintracht per il quale sono pronti 40 milioni.