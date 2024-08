Napoli, l’inaspettata mossa del Chelsea: nuova svolta per Osimhen

Si apre un nuovo capitolo della vicenda Osimhen: il Chelsea sta preparando una mossa inaspettata, 50 milioni sul piatto

Continua a tenere banco la questione Osimhen in casa Napoli. Escluso anche dall’ultimo test amichevole contro il Girona, l’attaccante è in attesa di sviluppi di mercato che, almeno per adesso, faticano ad arrivare.

La trattativa con il Paris Saint-Germain, la vera priorità dell’ex Lille, non è mai iniziata concretamente: c’è stato un interessamento ma la società partenopea non ha mai ricevuto offerte ufficiali.

La strategia di mercato dei francesi è radicalmente cambiata: basta spese folli e spazio soprattutto ai giovani. Ecco perché per Osimhen non si sono ancora fatti avanti: le alte richieste di De Laurentiis non rientrano nei piani del Psg.

Il Napoli spera però in un altro scenario che coinvolge il Chelsea: il sostituto del nigeriano è Lukaku, che è di proprietà dei Blues, e quindi sarebbe automatico impostare la trattativa su uno scambio più conguaglio (da parte degli inglesi).

Operazione che però non convince né il Chelsea e né il calciatore. Che, come detto, preferirebbe la Francia. E adesso sta per arrivare un’ulteriore conferma di questa situazione.

Chelsea, colpo da 50 milioni: Napoli e Osimhen spiazzati

I londinesi sono comunque alla ricerca di un nuovo attaccante: Osimhen non convince a pieno e per questo stanno valutando altri profili. Nelle ultime ore è tornata caldissima una pista che porta dritto in Spagna.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea starebbe preparando un’offerta da 50 milioni per Samu Omorodion, centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid in prestito nell’ultima stagione al Deportivo Alaves.

I Colchoneros non puntano su di lui, nonostante sia reduce da un’ottima stagione ne La Liga. Tant’è che Simeone ha cercato prima Dovbyk, passato poi alla Roma, e ha comprato Sorloth dal Villarreal.

Non c’è quindi spazio per l’attaccante spagnolo di origini nigeriane, che è stato messo sul mercato ma solo a cifre molto alte.

I soldi al Chelsea di certo non mancano e, come detto, sarebbe pronto ad investire 50 milioni per convincere l’Atletico a venderlo. E potrebbero bastare.

Un acquisto che, nel caso, sarebbe un’ulteriore svolta per la questione Osimhen. Il Chelsea, a quel punto, sarebbe da depennare definitivamente; resterebbe invece in piedi la pista Arsenal, anche se non ci sono stati ulteriori sviluppi nelle ultime ore.

Il giocatore continua a sperare nel Psg.

Manca un mese alla fine del mercato ma la nuova stagione è praticamente alle porte: fra pochi giorni il primo turno di Coppa Italia contro il Modena e, la settimana dopo, la prima giornata di Serie A.

In tutto ciò, Conte non sa ancora chi sarà il suo centravanti. Una situazione tutt’altro che invidiabile.