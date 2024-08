Incontro a Napoli e maxi affare: Manna ci prova

Programmato un incontro a Napoli con il dirigente: Manna sta provando ad imbastire il maxi affare con un club italiano, tutti i dettagli

Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo le operazioni Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, non è riuscito a fare altro.

Antonio Conte ha chiesto rinforzi: almeno un altro centrocampista, che possa sostituire numericamente Zielinski, e una valida alternativa a Politano e Kvaratskhelia.

Inutile ribadire poi la questione centravanti: senza la cessione di Osimhen, l’arrivo di Lukaku non si sblocca.

Quello che, invece, può aiutare il Napoli a fare altre operazioni in entrata sono le altre uscite e, in queste ore, si sta concretizzando quella di Gianluca Gaetano, in gol contro la Casertana nell’ultimo allenamento congiunto a Castel di Sangro.

Il giocatore non rientra nel progetto tecnico azzurro ed è sul mercato: il Parma si è inserito in maniera netta sul giocatore, pronto a prenderlo anche a titolo definitivo.

Prima del sì definitiva, però, Giovanni Manna vuole provare a capire se ci sono margini per un maxi affare coi ducali.

Asse Napoli-Parma caldissimo, possibile maxi-operazione

Come riportato da Radio Marte, nei prossimi giorni è atteso Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, a Napoli. Nel summit si parlerà ovviamente di Gaetano ma non solo: fra queste due squadre potrebbe esserci un caldissimo asse di mercato.

I ducali, tornati in Serie A quest’anno, oltre al centrocampista hanno messo gli occhi anche su Cheddira, l’attaccante di rientro dal prestito in azzurro dopo la buona stagione con la maglia del Frosinone.

Manna è disposto a cederli entrambi ma approfitterà dell’incontro con il club emiliano per provare a mettere le mani su due giocatori.

Il primo è Alessandro Circati, un difensore centrale che molto bene ha fatto nell’ultima stagione in Serie B, e soprattutto Dennis Man, l’esterno offensivo che piace tantissimo al direttore sportivo azzurro.

Per quanto riguarda Circati, l’idea di Manna è quella di chiedere un’opzione di acquisto, lasciandolo quindi a Parma per un altro anno; l’altro, invece, vorrebbe prenderlo subito, così da mettere a disposizione di Conte un’ala di ottimo livello (soprattutto se non dovesse riuscire a chiudere l’affare Neres o Berardi).

Insomma, una doppia pista da seguire con particolare attenzione per il mercato azzurro. Nel frattempo però per Gaetano resta in piedi anche la soluzione Cagliari, che però deve offrire almeno 9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo (il Napoli potrebbe anche chiedere l’inserimento di Davide Veroli, difensore classe 2003).