Il Napoli ha deciso: via Cajuste, ecco il sostituto

Addio e nuovo acquisto: il Napoli ha scelto il sostituto di Cajuste, ormai destinato alla cessione. Arriva lui a centrocampo

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La situazione è bloccata a causa della cessione di Victor Osimhen: il Psg non ha ancora affondato il colpo, mentre il Chelsea sta per prendere Omorodion.

L’attaccante non non ha giocato nemmeno un minuto in questo ritiro pre campionato nelle varie amichevoli ed è in attesa di sviluppi. Intanto il tempo passa, manca meno di un mese alla fine della trattative e la soluzione non sembra nemmeno vicina.

Insomma, non si può fare altro che attendere, con Conte che sicuramente non ne sarà felicissimo.

Ad una settimana dall’inizio del campionato, e con sabato la prima partita ufficiale contro il Modena in Coppa Italia, non sa ancora chi sarà il suo centravanti.

Aspetta notizie anche Lukaku, che nel frattempo sta lavorando da solo a Londra e rifiuta il flirt dell’Aston Villa (ma non potrà farlo all’infinito).

Nel frattempo Giovanni Manna lavora ad altre cessioni: quella di Cajuste è la più vicina. Ed è già pronto il sostituto.

Fuori Cajuste, dentro il nuovo acquisto: è tutto già deciso

A breve la società azzurra presenterà una nuova offerta per Billy Gilmour del Brighton, che dovrebbe arrivare con il ruolo di vice Lobotka. Ma non sarà l’unico rinforzo per il centrocampo.

Dopo la cessione di Cajuste, infatti, lo slot andrà occupato con un altro profilo. E quel profilo, scrive Tuttosport, è stato già scelto da Manna.

Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista reduce da un’ottima stagione con il Frosinone.

L’affare si può fare a circa 10 milioni, che è la cifra che il Napoli spera di incassare dallo svedese. Si cercano acquirenti: dopo il no al Galatasaray, il giocatore e il suo entourage stanno cercando nuova sistemazione. Attenzione alla Premier League.

Una volta ceduto, il Napoli andrà dritto su Brescianini, che piace molto a Conte per una serie di motivi: perché ha gamba, perché può giocare in più ruoli e perché abbina quantità a buona qualità (oltre ad essere pericoloso in zona gol).

Il 50% della cifra incassata dal Frosinone finirà nelle casse del Milan, squadra che lo ha lanciato e cresciuto.

Retroscena: oltre al centrocampista dei ciociari, il Napoli ha pensato anche ad Amrabat, in uscita dalla Fiorentina dopo il rientro dal prestito al Manchester United. Il marocchino però è vicino al Fenerbahce di Mourinho per 12 milioni.