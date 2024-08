Chiesa-Napoli, affare possibile: si può chiudere ad una condizione

Rivelazione a sorpresa sul possibile affare che porterebbe Federico Chiesa al Napoli: ne parla l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Il Napoli è al momento bloccato nei suoi movimenti in entrata, fra possibili sogni in entrata utili a rinforzare ancora di più la rosa e diversi problemi in uscita. Il club azzurro, al momento, sembra bloccato soprattutto dalla situazione riguardante Victor Osimhen: la cessione del nigeriano, utile a finanziare l’intero mercato, sembra ancora ad un punto morto. Rimane ben noto però come un eventuale sbloccarsi di questa situazione porterebbe una vagonata di milioni al Napoli: la sua clausola ammonta sui 130 milioni, ma anche una cifra leggermene inferiore potrebbe andare bene.

Diventa logico così pensare ad eventuali opportunità come Federico Chiesa. L’esterno della Juve e della Nazionale ha il contratto in scadenza nel prossimo anno ed è totalmente fuori dai progetti del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. L’allenatore ex Bologna è infatti stato chiarissimo al termine della recente amichevole contro il Brest nell’affermare come il calciatore debba cercarsi un’altra squadra. E chissà se il Napoli non possa farci un pensierino…

Chiesa-Napoli, in quale caso si può fare

Ha spiegato come stanno le cose l’esperto di mercato Nicolò Schira nel corso del suo intervento nel corso di Punto Nuovo Sport, in ondasu Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue parole: “È un nome spendibile per tutti, ma deve decidere lui cosa fare. Lui ha aspettative in un top club che gioca la Champions, ma non ha quel tipo di mercato. Piace a Conte, la porta Napoli la terrei sempre aperta, può diventare un’opportunità negli ultimi giorni“.

L’esperto avverte anche però di un possibile pericolo per il Napoli e per gli altri club interessati a lui: “L’Inter si sta muovendo a fari spenti, ma più per prenderlo a zero il prossimo anno come fatto con Zielinski“. Insomma, l’occhio sempre attento di Beppe Marotta a possibili colpi a parametro zero sembra essere presente anche qui.

Insomma, coloro che vorranno vedere al più presto Federico Chiesa con la maglia del Napoli dovranno attendere un po’, ma il sogno non è poi così distante dalla realtà. Negli ultimi giorni di mercato tutto potrà succedere e la pista partenopea potrebbe rivelarsi un’enorme opportunità anche per il calciatore. Il club dovrà però arrivare alla fine del mercato nelle condizioni di poter effettuare l’affondo decisivo: la partenza di Osimhen, quindi, potrebbe ancora essere una condizione imprescindibile per permettere questo scenario.