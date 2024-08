Calciomercato Napoli, ha detto sì al Napoli: si avvicina il colpo per l’attacco

Novità da Sky Sport: l’attaccate ha detto sì al Napoli, si avvicina uno straordinario colpo per il trio offensivo azzurro.

Il Napoli dovrà chiudere qualche colpo in uscita, per poi effettivamente poter effettuare ulteriori acquisti in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro ha infatti diversi calciatori in uscita, con Victor Osimhen in testa su tutti. Il calciatore nigeriano attende la cessione dopo il rinnovo con maxi-clausola dei mesi scorsi, ma manca al momento un club disposto a pagarla.

Questa situazione rischia di impedire la chiusura di colpi più costosi in entrata, ma il Napoli sta proseguendo ogni trattativa al di là dell’effettiva chiusura o meno della trattativa riguardante il nigeriano. Per questo, arrivano notizie riguardo ad un avanzamento per la trattativa riguardante David Neres.

Mercato Napoli, si avvicina Neres: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe il sì di David Neres. La trattativa fra le due squadre andrà avanti, con un accordo ancora da trovare. Il club azzurro è comunque forte del sì del calciatore.

Il colpo Neres sembra però inevitabilmente legato alla cessione di Osimhen, visti i costi dell’operazione. Il Napoli però c’è e continuerà a fare tutto il possibile per chiudere questa trattativa utile a regalare un nuovo tridente da sogno ai tifosi.