Napoli, non solo Lukaku: torna di moda un vecchio obiettivo di Giuntoli

Per l’attacco spunta un nuovo nome, che in realtà fu seguito anche durante il mandato di Giuntoli: ecco chi insidia Lukaku

La situazione Osimhen non si sblocca. Il centravanti del Napoli non ha giocato neanche un minuto dei test match tra Dimaro e Castel di Sangro, ma ancora nessun club ha formalizzato l’esercizio del riscatto presente nel suo contratto. Con l’offerta da 130 milioni, gli azzurri lasceranno partire il bomber come d’accordi presi.

Chiaramente, da tempo il Napoli si è ben tutelato andando a stringere un’intesa con il sostituto di Osimhen. Antonio Conte vorrebbe tornare a lavorare con Romelu Lukaku e lo stesso centravanti belga sarebbe felice di ritrovare il suo caro e vecchio allenatore, con il quale ha raggiunto livelli mai visti dopo. Big Rom arriva da una stagione positiva, ma neanche particolarmente esaltante, disputata alla Roma. E’ ritornato al Chelsea dopo il prestito, ma è stato messo ai margini della rosa e si allena in solitario.

Intanto, dall’Inghilterra spuntano nuovi nomi per il futuro centravanti titolare del club azzurro. Secondo un noto quotidiano britannico il Napoli ha messo nel mirino un vecchio obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Dall’Inghilterra sicuri: Mateta obiettivo del Napoli

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Napoli starebbe seguendo con attenzione l’attaccante francese Jaen Philippe Mateta. E’ un centravanti già noto all’ambiente azzurro, in particolare ai dirigenti che avevano provato a chiedere informazioni già nel 2020, prima che scoppiasse la pandemia.

Mateta gioca in Premier League, nel Crystal Palace. Ha chiuso la stagione con 16 gol in campionato, ma le sue prestazioni sono cresciute specialmente nella parte finale di stagione. Proprio grazie al suo exploit, ha attirato l’attenzione del ct Thierry Henry, che l’ha convocato come fuori quota insieme a Lacazette alle Olimpiadi per rappresentare la bandiera francese. La Nazionale di casa ha superato anche lo scoglio quarti di finale contro l’Argentina, proprio grazie al gol di Mateta, decisivo con la sua rete dell’1-0.

Allo stesso tempo, il Crystal Palace vorrebbe blindare il ragazzo 27enne con un nuovo contratto, ma dall’Inghilterra sono sicuri che il suo futuro sembra essere altrove. E come anticipato sopra, il Napoli ha seguito Mateta già nel mercato invernale del 2020, quando Giuntoli era al comando della direzione sportiva azzurra. A confermarlo fu lo stesso suo agente, quando era un giocatore del Magonza: “A gennaio (2020 ndr) poteva essere del Napoli, vedremo cosa accadrà in futuro”. Con lo scoppio della pandemia Covid-19, il calciatore rimase al Magonza per un’altra stagione, per poi passare al Crystal Palace.